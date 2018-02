Für den alten Ascheplatz zwischen Handkamp-Parkplatz und Don-Bosco-Schule gibt es bereits einen Bebauungsentwurf, der allerdings noch einmal überarbeitet werden muss. Mittelfristig soll die frühere Firma Gerlach & Co. an der Warednorfer Straße überplant werden. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Der Ascheplatz zwischen Don-Bosco-Schule und dem Parkplatz „Auf dem Handkamp“ wird bebaut. Und langfristig auch die Fläche der ehemaligen Firma Gerlach & Co. samt angrenzender Freiflächen. Am liebsten, sagte Stadtbaurat Andreas Mentz am Dienstag im Stadtplanungs- und Bauausschuss, hätte die Verwaltung beide Areale „in einem Abwasch“ überplant, doch bei der bisherigen Gewerbefläche gebe es Verzögerungen.

Und so beschäftigten sich die Fraktionen zunächst mit dem Gestaltungsvorschlag, den Stadtplaner Markus Gantefort vorstellte. Erreichbar sein wird das Gebiet über die Warendorfer Straße, wo neben der bestehenden Fußgängerampel eine Querungshilfe erstellt werden soll. „Vorgesehen sind rund 30 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser, die durch eine Ringstraße erschlossen werden.“ Einige Grundstücke blieben dabei jedoch außen vor, so dass eine Erschließung dieser über private Stichstraßen angedacht sei.

Damit kann sich Heinrich Artmann (FWG) gar nicht anfreunden. „Mehrere Eigentümer, das gibt nur Probleme“, sagte er mit Verweis auf Erfahrungen aus Dolberg und schlug vor, stattdessen den Ring weiter zu fassen, um alle Häuser direkt erschließen zu können.

Auf keinen gemeinsamen Nenner kam der Ausschuss in der Frage, ob tatsächlich nur Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut werden müssen. Petra Pähler-Paul (Grüne) richtete den Blick auf Sozialen Wohnungsbau, der in Ahlen nach ihrer Ansicht viel zu wenig forciert würde. „Hier haben wir es in der Hand“, mahnte sie. Für die SPD brachte Karl-Heinz Meiwes ähnliche Gedanken aufs Tapet, könnte sich aber auch damit anfreunden, wenigsten am Rande des Baugebiets auch Mehrfamilienhäuser möglich zu machen. „Es gibt viele, die suchen einfach nur eine Wohnung“, hielt er fest. „Wir sollten auf stadteigener Fläche ein Vorbild sein und auch dieses Angebot einräumen.“ Dass bei der Stadt viele Interessenten für Einfamilienhäuser vorstellig werden, wie es Markus Gantefort beschrieb, hielt Petra Pähler-Paul für Nachvollziehbar. Menschen mit kleinerem Geldbeutel würden sich mit Sicherheit nicht melden. „Oder sie stehen beim Sozialamt.“ Heinrich Armann meinte dazu: „Wenn niemand in Sozialen Wohnungsbau investiert, dann ist das eben so.“

Mittelfristig wird auch das Gerlach-Gelände überplant. Foto: Christian Wolff Mittelfristig wird auch das Gerlach-Gelände überplant. Foto: Christian Wolff

Dietmar Kupfernagel (CDU) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Kostenunterschied zwischen öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnungsbau heute nicht mehr allzu groß sei, was es für Investoren im Mehrfamilienhaus-Sektor nicht leichter mache.

Der Ausschuss-Vorsitzende Frank Viehfeger schlug als Kompromisslösung vor, dass die Stadtverwaltung einen neuen Plan erstellt, der sowohl Einzel- und Doppelhäuser als auch – zumindest im Randbereich zum Gerlach-Gelände hin – Mehrfamilienhäuser zulasse, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Danach soll das Projekt in einer Bürgerversammlung präsentiert werden.