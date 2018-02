Extra aus Mailand angereist war am Mittwoch Michael Schindhelm, der im Rahmen der „Politisch-Kulturellen Wochen Vereinigte Arabische Emirate und Oman“ der VHS in der Mayerschen Buchhandlung Sommer aus seinem Buch „Dubai Speed“ las.

Michael Schindhelm hat eine spannende Laufbahn hinter sich. Geboren wurde er in Deutschland, studierte zunächst Chemie, teilte sich für einige Zeit ein Büro mit Angela Merkel, allerdings noch weit bevor sie Vorsitzende der CDU wurde. Schindhelm erkannte früh die Literatur und die Kunst als seine eigentliche Berufung und wurde schon nach wenigen Jahren Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin. Er war Talkmaster im Schweizer Fernsehen und arbeitete schließlich als staatlicher Kulturdirektor in Dubai. In „Dubai Speed“ hat er seine Erfahrungen aus dieser Zeit festgehalten.

Dubai sei eine Metropole, die aufgrund ihrer düsteren Umgebung vollen Respekt verdient habe, so Schindhelm. Noch vor 50 Jahren hatte Dubai eine ähnliche Einwohnerzahl wie Ahlen, aber heute ist es eine gigantische Mega-City, die der Autor gern als ein „Labor“, oder als „neue Welt“ bezeichnet. „Die Bevölkerung Dubais besteht zu 95 Prozent aus Zuwanderern, wenn man mit einem Einheimischen sprechen möchte, muss man diesen erst einmal suchen“, berichtete er.

Aus diesem Grund war es für Michael Schindhelm eine besonders große Herausforderung, sich um die Kultur zu kümmern. Denn er musste quasi eine neue Kultur schaffen beziehungsweise die wahre Kultur Dubais herausfiltern. Heute sei Dubai durchaus eine Kulturstadt, allerdings in einem anderen Verständnis, als die Deutschen es hier kennen.

In „Dubai Speed“ beschreibt er den Zeitraum von Januar bis Dezember 2008 in Form eines Tagebuchs. Der Leser erhält einen Einblick in die Welt des Hofstaates der Emiratis und erfährt mehr über die alltäglichen Geschichten von Menschen, die in Dubai ihre persönlichen Abenteuer bestreiten. Geschichten darüber, wie riesige Gebäude innerhalb kürzester Zeit direkt neben dem Wohnungsfenster errichtet werden oder wie das eigene Büro zu einer „Brutstation für die Kultur“ wird.

Das Publikum zeigte sich in der anschließenden Diskussion sehr interessiert für diese „neue Welt“.

Am Ende der Veranstaltung übergab VHS-Leiter Rudolf Blauth dem Autor als kleines Dankeschön ein Paket mit süßen Datteln aus den Emiraten.