Die Sitzungspräsidentin Anni Pietrzik und ihr Mann Rolf sind in ihrem Element, wenn behinderte und nicht-behinderte Kinder zusammen Karneval feiern. Foto: Reinhard Baldauf

Der Begriff Inklusion war noch nicht in Gebrauch, da startete vor 35 Jahren die Ponystation „ Toni Hämmerle“ das größte Karnevalsprojekt für behinderte und nicht behinderte Kinder in der gesamten Region. 1983 gab‘s zum ersten Mal den Po-Ki-Ka. Damals schon dabei: Anni Pietrzik als Sitzungspräsidentin.

Von Anfang an hatte der Ponystation-Kinder-Karneval die Unterstützung des Mainzer Fasnachtsängers Ernst Neger. Dieser schuf in der 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter anderem mit „Humba Tätära“ und „Rucki Zucki“ Klassiker der Karnevalslieder, die bis heute beliebt sind.

Am Mittwoch, 7. Februar, tritt Anni Pietrzik in der Stadthalle beim Po-Ki-Ka 2018 wieder in Aktion. Die Ahlener Karnevalsvereine sorgen ab 15 Uhr für ein närrisches Programm.

Insgesamt 14 Darbietungen warten auf die kleinen und großen, die nichtbehinderten und behinderten Karnevalsfreunde. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen. „Wir haben wieder zahlreiche Gäste“, kündigt Anni Pietrzik im Gespräch an. Erstmals wird die Alfred-Delp-Schule aus Hamm-Pelkum dabei sein. „Da kommt ein Chor mit sprachbehinderten Kindern, die das ganz toll machen“, verrät die Sitzungspräsidentin.

Schon fester Bestandteil sind das St. Vinzenz am Stadtpark, die Kinderheilstätte Nordkirchen, die Vinzenz-von-Paul-Schule Beckum, das Elisabethhaus Ennigerloh und das St.-Martin-Haus Sendenhorst.

„Natürlich haben wir auch den Nachwuchs von Klein-Köln aus Vorhelm eingeladen“, berichtet Anni Pietrzik. Für musikalische Stimmung wird nicht nur der Närrische Sänger Dirk Gebhardt sorgen, sondern auch die „Happy Trumpets“, die Stadtprinz Andy I. begleiten. Klar, dass auch das Kinderprinzenpaar Silas I. und Finja I. beim Po-Ki-Ka seine Aufwartung macht. Die Ahlener Tollität Andy I. bekommt neben einer besonderen Überraschung für diesen Nachmittag eine Prinzessin an die Seite gestellt, die diesmal von der Vinzenz-von-Paul-Schule kommt. „Andy I. freut sich schon darauf“, weiß Anni Pietrzik, die von ihrem Ehemann Rolf kräftig unterstützt wird. „Ich muss den vielen Helferinnen und Helfern danken. Ohne die ginge das Ganze überhaupt nicht“, sagt die blinde Sitzungspräsidentin. Sie freut sich aber auch über die Sponsoren, von denen es für die gute Sache nie genug geben könne. „Wir haben die Unterstützung der Politik. So kommen der Bürgermeister, die heimischen Landtagsabgeordneten und der Landrat schickt einen Vertreter.“