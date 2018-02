Von Peter Schniederjürgen

Schon die Begrüßung der Gäste im Forum der Fritz-Winter-Gesamtschule durch Schulleiter Alois Brinkkötter geriet am Donnerstagvormittag zu einer Dankesrede: „Sie alle sind gekommen, um sich von unserer stellvertretenden Schulleiterin Birgit Harder zu verabschieden.“ Tatsächlich war das große Forum der Schule fast vollständig gefüllt, zahlreiche Wegbegeleiter waren gekommen, um einer „Institution“ der Gesamtschule „Auf Wiedersehen“ zu sagen.

„Du warst 27 Jahre an dieser Schule, davon 17 als stellvertretende Leitung und davon wiederum neun Jahre mit mir – es war eine tolle Zeit“, so der Schulleiter. Er gab zu, überhaupt keine Lust zu diesem Termin gehabt zu haben. Sichtlich schwer fiel es ihm, die geschätzte Kollegin gehen zu lassen. Besonders die Fähigkeiten Birgit Harders in der Organisation lobte Brinkkötter. Dabei richtete er den Fokus nicht mal auf die Stunden- und Lehrerpläne. „Als wir die Mensaprüfung hatten, kam ich mit der Kommission herein, alles war perfekt vorbereitet.“ Nur den Beamer hätte er noch selber anschließen müssen: „Und selbst das hast du dann noch für mich übernommen.“

Ganz gleich, ob das Reinigungspersonal einzuteilen war oder die Sporthallenbelegung – überall sei Birgit Harders ordnende Hand zu spüren gewesen. „Dabei hattest du obendrein immer noch für jeden, der dich ansprach, ein offenes Ohr“, konstatierte Alois Brinkkötter, es sei nicht entscheidend gewesen, ob es nun Schüler, Eltern, Kollegen oder er selbst gewesen seien, die Rat und Hilfe suchten. „Dabei konntest du auch durchaus, wenn es nötig war, die klare Kante zeigen. Mit einem Wort: Du wirst uns fehlen.“

Die Kollegen aus der Schulleitung hatten sich etwas Besonderes ausgedacht. „Was schenkt man jemandem, der im Laufe der vielen Dienstjahre schon alles Denkbare bekommen hat?“, fragte Anke Gutsche. Die Antwort: ein Auftritt des Münsteraner Kabarettisten Michael Tumbrinck. Mit gezielten Unverschämtheiten und direkten, aber witzigen Wahrheiten, präsentierte er der angehenden Pensionärin und ihren Gästen eine tolle und sehr personalisierte Kurzshow.

Zu hören war auch eine „absolute Weltpremiere“, wie Michael Tumbrinck betonte: „Das Lied ist mir vorhin im Zug so eingefallen. Ist noch nicht fertig, aber ich versuch‘s schon mal.“ Und tatsächlich: Mit dem noch ungeschriebenen Lied „Das Beste daran ist. . .“ brachte der Kabarettist die Geehrte und ihre Gäste nicht nur zum Lachen, es wurde kräftigt mitgeklatscht und gesungen.

Natürlich durfte bei der Abschiedsfeier die schuleigene Tanzformation „Dance Company“ nicht fehlen. Nach ihren wie immer spektakulären Darbietungen verabschiedeten sich die jungen Tänzerinnen mit Blumen und Umarmungen von Birgit Harder. Abschließend gab der Lehrerchor zum Abschied noch einen auf Birgit Harder angepassten Schlager zum Besten.