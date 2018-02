Von Peter Schniederjürgen

Das Konzept geht auf. Der Imkerverein Ahlen freute sich auf seiner Jahreshauptversammlung über weiteren Mitgliederzuwachs. „Das führen wir auf die Neuimkerschulung zurück, die wir in diesem Jahr zum dritten Mal anbieten werden“, sagte am Mittwoch die Vorsitzende Bettina Heimann im Gasthaus Wibbelt.

So hat der Verein nach fünf Neueintritten im vergangenen Jahr mittlerweile 65 Mitglieder. Die Ahlener Imker betreuen insgesamt 412 Bienenvölker, fast 70 mehr als noch 2016.

Mit Bedauern verkündete Bettina Heimann, dass sich Eckhard Wittenbrinck nach 14 Jahren im Vorstand als Kassierer nicht wieder zur Wahl stellen werde. Mit Blumen und Ehrennadeln bedankte sich die Vorsitzende bei ihrem langjährigen Mitstreiter für seine Arbeit. An seine Stelle tritt nun Rainer Wulf. Der 48-Jährige ist gelernter Bankkaufmann und für die Bankenaufsicht tätig. „Durch die Imkerschulung bin ich auf den Verein gekommen. Ich habe den Umgang miteinander hier sehr zu schätzen gelernt und betreue heute fünf Völker“, stellte sich der neue Schatzmeister vor.

Mit den Neuimkerschulungen bietet der Verein interessierten Naturfreunden eine Möglichkeit, sich mit den Facetten der Bienenzucht und Honiggewinnung fachkundig auseinanderzusetzen. Dazu ist es eine sehr gute Werbung. „Der nächste Schnupperkurs findet am 14. März um 19 Uhr hier bei Wibbelt statt“, lud Stephan Kaplan, stellvertretender Vorsitzender und Imkerausbilder, ein. Der Kurs umfasst etwa zehn Termine. Vorkenntnisse sind nicht nötig, auch keine Anmeldung. Die erste Schulung findet am 11. April um 19 Uhr bei Wibbelt statt. Der Lehrbienenstand auf dem Galgenberg wird am 3. Mai eröffnet und steht dann nach Absprache wieder für Interessierte, gerne auch Gruppen, zu Besichtigungen offen.

Abschließend wurden mit der Goldnadel für die Vereinsarbeit Helmut Dreier, Thomas Fröchte, Angelika Gerwinat und Heinz Northoff ausgezeichnet. Zugleich Silber und Bronze erhielten Karl Holz, Johannes Ruf und Eckhard Wittenbrinck. Bettina Heimann erhielt die Bronzenadel. Ebenso ehrte der Vorstand für die lange Mitgliedschaft zusätzlich Helmut Dreier.