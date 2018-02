Die ambulanten Dienste der St.-Vinzenz-Gesellschaft Ahlen, das betreute Wohnen und auch der familienunterstützende Dienst waren viele Jahre in Neubeckum ortsansässig. Nun haben sie ihren Standort verlagert.

Die St.-Vinzenz-Gesellschaft hält unterschiedliche stationäre und ambulante Wohn- und Betreuungsangebote für Menschen mit psychischen, geistigen oder mehrfach komplexen Behinderungen in stationären und ambulanten Bereichen im südlichen Teil des Kreises Warendorf vor. In der neuen Anlaufstelle an der Robert-Koch-Straße 28 in direkter Nähe zur zentralen Verwaltung und zum Haus St. Vinzenz am Stadtpark stehen Christian Rößing, Fachbereichsleiter der Ambulanten Dienste, und das Team des betreuten Wohnens allen Ratsuchenden und Klienten in gewohnter Weise kompetent zur Verfügung.

Für den familienunterstützenden Dienst koordiniert Edeltraud Tarara die Anfragen mit ihrem Team von rund 70 ehrenamtlichen Einsatzkräften für die Städte Ahlen, Beckum, Ennigerloh, Oelde und deren Umkreise. Neu ist die Zulassung und Anerkennung der Beratungsstelle nach Paragraf 37 SGB XI.

Edeltraud Tarara, Pflegefachkraft und Gesundheitspädagogin, berät Pflegebedürftige und häuslich Pflegende vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen zu den Möglichkeiten der Verbesserung der Pflege- und Betreuungssituation. Die Beratungsbesuche, die für alle Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 als Nachweis der Krankenkassen erforderlich sind, werden direkt mit der zuständigen Pflegekasse abgerechnet.

Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpartner: Ambulante Dienste der St.-Vinzenz-Gesellschaft, Robert-Koch-Straße 28, Betreutes Wohnen, Christian Rößing, Telefon 85 88 40, E-Mail: christian.roessing@svg-ahlen.de, Familienunterstützender Dienst, Edeltraud Tarara, Telefon 85 88 42, E-Mail: fud@svg-ahlen.de.