Von Ulrich Gösmann

Eine überraschende Personalie schickte die Leiterin der Ahlener Verbraucherberatung, Anne Schulze Wintzler, am frühen Abend ihrem Jahresbericht in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen vorweg: Sie wechsle in Kürze in die Beratungsstelle nach Hamm. Die Unbekannte neben ihr gab sich auch gleich – sympathisch forsch – als Nachfolgerin zu erkennen: Judith Spittler. Die 52-jährige Oelderin und Mutter zweier Söhne (16 und 21), zurzeit in den Diensten der Verbraucherzentrale im Nachbarkreis Soest, übernimmt zum 1. März die Leitung.

In einer kurzen Vorstellung zeichnete Spittler ihren bisherigen Berufsweg nach. Beginnend mit dem Biologie-Studium in Münster zog es sie in die Umweltberatung unter anderem nach Minden-Lübbecke und Bochum. Im Jahr 2011 wechselte sie in die allgemeine Verbraucherberatung nach Hamm, dann in den Raum Soest und Lippstadt.

Sie habe sich auf die Leitungsstelle in Ahlen beworben und freue sich jetzt auf die neue Aufgabe „nah in der Heimat“, ließ sie den Ausschuss wissen.