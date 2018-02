Ahlens Stadtpark hat‘s am heftigsten getroffen. Das, was Orkanböen anrichteten, ist auch zwei Wochen nach „Friederike“ zu sehen. Wobei auch hier gilt: Betreten verboten!

Von Ulrich Gösmann

Die gute Nachricht vorweg: Ab Samstag ist die Langst wieder offiziell freigegeben. Die andere gleich hinterher: Der Stadtpark bleibt bis auf Weiteres Tabuzone. Den hat‘s vor zwei Wochen am heftigsten erwischt, als Orkantief „Friederike“ über Ahlen hinwegfegte. Was umgeworfen oder zerlegt wurde, liegt noch immer.

„Aktuell sind wir ziemlich durch“, bilanziert Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, fürs ganze Stadtgebiet. Die Friedhöfe seien weitestgehend wieder frei, letzte Gefahrenstellen mit Flatterband gekennzeichnet. Im „Berliner Park“ sei der Boden zur Stunde zu weich, um mit dem Hubsteigerwagen letztes Geäst aus Kronen zu holen. Einiges, was durch die Orkanböen angeknackst worden sei, habe sich erst bei nachfolgenden Winden gelöst. In der Langst laufen Restarbeiten. Hier kreis(t)en die Motorsägen in fünf Gefahrenbereichen.

Nach der Langst-Freigabe geht‘s an den dicksten Brocken: den Stadtpark. Pieconkowski: „Wir werden da ab kommender Woche mit einem Forstunternehmen reingehen.“ Bis zu zehn Großbäume seien betroffen. Die stünden teils noch immer in Schieflage. Deshalb sei der Park auch weiterhin nicht freigegeben. Was an diesem Donnerstag nicht an allen Eingängen gleich ersichtlich ist. Flatterband ist durchtrennt oder fehlt ganz. Im Park: radelnde Schüler, Spaziergänger mit Hund oder Zigarette, um in der Gefahrenzone zu entspannen.

Ähnlich wie bei Kyrill, so der Grünflächenchef, habe der Stadtpark die größte Angriffsfläche geboten. „Westwind kann über die Werse leicht reinschlagen.“ Selbst Nadelbäume seien im Stamm gespalten worden.

In der aktuellen Schadensliste kommt der Stadtgärtner für Ahlen auf bis zu 150 Gefahrenpunkte. Wann die letzten ausgeräumt sind? Pieconkowski: „Ich denke, in 14 Tagen.“