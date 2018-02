Von Ulrich Gösmann

Familie Beckamp und ihre Nachbarn haben seit Kurzem zwei Bürgersteige zu reinigen. Den vor und den hinter ihren Grundstücken. Die Geschichte klang selbst den Mitgliedern des für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen zuständigen Fachausschusses am Donnerstagnachmittag so unglaublich, dass sie ihre Diskussion mit einer klaren Empfehlung an die Stadt beendeten: Den Weg sperren! Es geht um 140 Meter rot gepflasterten Gehweg entlang der Bachstraße, der fälschlicherweise signalisiert, Radweg zu sein. In Amtsdeutsch trägt er die Definition „Gehbahn“ – und ist straßenreinigungsrechtlich ein Gehweg, der von Anliegern gepflegt werden muss.

„Im Juli 2017 haben wir einen Brief von der Stadt bekommen, der uns zur Reinigung verpflichtet“, schilderte Juliane Beckamp im Namen der Interessengemeinschaft betroffener Anlieger von Postkamp und Mendelssohnweg vor dem Ausschuss ihre unglaubliche Geschichte. Seitdem sind sie und weitere Nachbarn angehalten, den Gehweg der Bachstraße, der hinter ihren Häusern verläuft und nicht direkt zu erreichen ist, mitzumachen. Was auch für den Winterdienst gelte.

Einmal ums Eck bitte: Auf geht‘s zum Fegen. 300 Meter liegen vor ihnen. Foto: Ulrich Gösmann Einmal ums Eck bitte: Auf geht‘s zum Fegen. 300 Meter liegen vor ihnen. Foto: Ulrich Gösmann

„Wenn wir ihn reinigen wollen, laufen wir einmal mit Besen und Eimern ums Eck“, schilderte die dreifache Mutter. Zu Hause heiße es dann morgens: „Kinder, heut‘ gibt‘s kein Frühstück. Wir machen eine Wanderung zur Bachstraße.“ Mit ihren Knirpsen im Schlepptau koste es zehn Minuten, um nach 300 Metern überhaupt erst anfangen zu können.“ Alle sieben Meter eine Erle – da gebe es mehr zu fegen als am Vorhelmer Weg. Verursacher des Unrats sei die Stadt Ahlen, die die Bäume gepflanzt habe.

" „Unsere Beschwerde hat eigentlich nur ausgelöst, dass wir noch schlechter gestellt sind als vorher.“ Juliane Beckamp "

Ein Beschwerdeschreiben ging im August an den Bürgermeister. Ein Ortstermin mit dem für Straßenreinigung verantwortlichen Gruppenleiter folgte. Mit der unbefriedigenden Aussicht, im Herbst eigene Laubboxen zu bekommen. Kurz danach abermals Post aus dem Rathaus: Mit der Ankündigung, jetzt auch noch an den Kosten der Straßenreinigung beteiligt zu werden. Jetzt zahlen Beckamps für zwei Straßen: Der Mendelssohnweg wurde auf zwei Drittel rabattiert, die Bachstraße mit zwei Drittel aufaddiert. Macht unter‘m Strich ein Drittel Mehrkosten. „Unsere Beschwerde hat eigentlich nur ausgelöst, dass wir noch schlechter gestellt sind als vorher“, bilanzierte die 34-Jährige. Und das für einen Weg, den keiner nutze und keiner brauche, weil alle über die als Spielstraße angelegte Bachstraße gingen. Die durchgezogene hohe Hecke halte davon ab, den Gehweg zu benutzen.

Die Interessengemeinschaft im Ausschuss. Foto: Ulrich Gösmann Die Interessengemeinschaft im Ausschuss. Foto: Ulrich Gösmann

Markus Hillebrand (Gruppenleiter Kämmerei) zeigte für den Unmut „volles Verständnis“. Um eine Gebührengerechtigkeit hinzubekommen, habe man sich im Vorjahr das ganze Stadtgebiet angeschaut. Wege wie diese gebe es überall. Der geschilderte Fall – kein Einzelfall. Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, kündigte weitere Untersuchungen an, um zu gucken: „Welche Straßen reinigen wir in welchem Turnus?“

Erhard Richard (CDU) hielt der Verwaltung unsensibles Vorgehen vor: „Das ist nicht gut gelaufen.“ Seine Fragen: „Was soll dieser Gehweg überhaupt? Dient er nur dem Zweck, von Bürgern gereinigt zu werden?“ Bernd Döding reagierte: „Man könnte ihn aufheben.“

" „Ich nehme das Votum mit und werde sehen, ob und in wieweit es umzusetzen ist.“ Bernd Döding "

Bernhard Meiwes (SPD) teilte sein Unverständnis: „Ich musste mich erst fragen: Was ist denn das?“ Lars Jehne (FDP) legte nach: „Warum wurde nicht gewartet?“

Ulrich Westhues (SPD) empfahl, „das Ganze“ auszusetzen. Ausschussvorsitzender Thomas Kotzler (SPD) konkretisierte: „Dann müsste der Weg gesperrt werden.“ Der Ausschuss machte daraus eine Empfehlung an die Stadt. „Ich nehme das Votum mit und werde sehen, ob und in wieweit es umzusetzen ist“, reagierte Bernd Döding. Möglicherweise gebe es schon am Montag im Betriebsausschuss eine Rückmeldung.