Von Peter Schniederjürgen

Prominenter Besuch im Cinema Ahlen: Regisseurin Hella Wenders kam, um am Donnerstag mit Zuschauern über ihren Film „Schule, Schule – die Zeit nach Berg Fidel“ zu sprechen. Zu Film und anschließender Diskussion hatte der Kinderschutzbund im Kreis Warendorf eingeladen.

In dem sehr ergreifenden Werk stellte die Regisseurin den weiteren Lebensweg ihrer vier Protagonisten nach dem Abschied von der Integrativen Schule Berg Fidel in Münster vor. Sie nähert sich dabei einfühlsam den Problemen und Nöten der jungen Leute.

Da ist David, hochbegabt aber kleinwüchsig, sein Bruder Jakob mit Downsyndrom, Anita, die um ihren Hauptschulabschluss kämpft und Samira, die Anschluss in ihrer neuen Schule sucht. Behindert oder nicht – die Probleme der Kids scheinen relativ gleich zu sein. Es sind die typischen Teeniesorgen, die sie bewegen.

Das Ganze hat jedoch einen ziemlich ernsten Unterton. So sorgt sich die lernbehinderte Anita neben der drohenden Abschiebung noch um ihre Zukunft, der Abschluss fällt extrem schwer. David, mit großer Kreativität und Musikalität gesegnet, wünscht sich, einfach nur größer zu werden. Sein kleiner Bruder Jakob hat derweil schon die erste Freundin. Samira hat das Problem, sich in der neuen Klasse zurechtzufinden und Anschluss zu kriegen. Deutet sich gerade eine Lösung an, werden die neuen Freunde wieder durch die Kursaufteilung getrennt. „Warum findet die Trennung in Klassen so früh statt?“, war eine, der vielen Fragen, die nach dem Film im Kino aufkamen. Die konnte die Regisseurin aus Berlin nicht beantworten.

Aber den Wunsch nach einer Fortsetzung könne sie vielleicht erfüllen, erklärte Hella Wenders: „Wir denken tatsächlich über eine weitere Begleitung nach“, verriet sie im Gespräch mit dem Kinderschutzbundvorsitzenden Henrich Berkhoff.