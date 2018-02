Von Ralf Steinhorst

Ein letztes Mal kamen die Karnevalisten vor den „Tollen Tagen“ zusammen, um auf der Mitgliederversammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) die entscheidenden organisatorischen Details abzusprechen.

Darunter fiel am Donnerstagabend im Hof Münsterland eine weitere Änderung des Zugweges am Rosenmontag. So muss die angekündigte Route durch den Kreisverkehr an der Rottmannstraße aus organisatorischen Gründen entfallen. Der Zug stellt sich jetzt bereits auf dem Paul-Rosenbaum-Platz auf und biegt von dort direkt auf die Rottmannstraße ein. „Ich hoffe, das ist die letzte Änderung“, bewertete der technische Leiter Jürgen Drews die Situation. Der Anmarsch der Gruppen zum Platz soll über Ostbredenstraße erfolgen, die dieses Mal ohne Sperrung ist.

Der Vorsitzende Christian Weirowski bedauerte noch einmal, dass der Zug nicht durch die Kolonie laufen könne. An der Wegstrecke sorgen vier DJs für gute Laune, die am Tor des Westens am Kunstmuseum, am technischen Rathaus in der Südstraße, am Marienplatz und gegenüber dem Bahnhof postiert sind. Der Stadtprinz wird vor der Apotheke am Zeppelincarree den Zug abnehmen.

Der Seniorenkarneval am kommenden Sonntagnachmittag ist vorbereitet, der Pokika-Karneval am Mittwochnachmittag auch. Beide Veranstaltungen finden in der Stadthalle statt. An Altweiberfastnacht beginnt die traditionelle Party im Zelt auf dem Marktplatz um 19.11 Uhr. Der jecke Nachwuchs steht am Samstag, 10. Februar, im Mittelpunkt, Abmarsch vom BÜZ-Parkplatz ist um 14.11 Uhr. Zum Kneipenkarneval abends stößt noch das „Meat & Greet“ dazu, dort werden sich der BAS-Vorstand und der Fanfarenzug Neustrelitz aufhalten. Tollität Andy I. (Lerley) wird sein „Prinzenjogging“ durch alle teilnehmenden Kneipen unternehmen, ebenso drei musikalische Gruppen.

Am Rosensonntag ist um 10.30 Uhr zunächst die närrische Messe von Nord-West-Humor in St. Elisabeth, um 14.30 Uhr sammeln sich die Karnevalisten auf dem „Tengelmann-Parkplatz“ am Bahndamm, um dann um 14.45 Uhr durch die Stadt Richtung Marktplatz zur Stadtübernahme zu ziehen. Die Bacchus-Beerdigung schließt am Dienstagabend, 13. Februar, im Hof Münsterland die Session ab.

Da darf schon an die kommende Session gedacht werden, dessen Motto Christian Weirowski auf der Versammlung verkündete: „Ahlener Karneval – bunt und schrill, so wie jeder will“. Dann feiert der BAS auch sein 66-jähriges Bestehen, zu dem es einen Jubiläums-Pin in einer Auflage von 333 Stück gibt.