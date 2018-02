Mit 4703 Anfragen im Jahr 2017 war die Verbraucherzentrale im Rathaus so gefragt wie im Vorjahr.

„Diesbezüglich gab es kaum Veränderungen“, so Leiterin Anne Schulze Wintzler bei der Vorstellung des Jahresberichts 2017 im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen. Die meisten Anfragen habe es erneut zum Themenspektrum Telekommunikation und Internet gegeben, gefolgt von Handwerkerrechnungen und Finanzdienstleistungen.

Mit Blick auf die Außenstelle beim Kreis Warendorf merkte Schulze Wintzler an: „Die Leute kommen am liebsten zu uns nach Ahlen in die Beratungsstelle.“ Ein weiteres Schwergewicht legte die Beratungsstelle auf Außentermine, vorzugsweise in den Schulen. Für die Energieberatung setzte Joachim Rölfing einen Schwerpunkt in die Beratung von Mietern bei Wohnungsschimmel.