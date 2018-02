Anlässlich des 30- jährigen Bestehens der Fritz-Winter-Gesamtschule in diesem Jahr beschäftigt sich die Kunstklasse 9.1 aktuell mit dem Werk Fritz Winters und dessen Künstlerkollegen am „ Bauhaus“ in Dessau. Beim jüngsten Wandertag besuchten die Schüler das LWL-Museum in Münster.

Passend zum Curriculum, das in den Jahrgängen neun und zehn unter anderem das Thema „Vom Naturalistischen zur Abstraktion“ vorsieht, liegt das Augenmerk der Kunstklasse auf der Entwicklung des künstlerischen Wirkens und dem Selbstverständnis der „Bauhaus“-Künstler.

Fritz Winter, geboren am 22. September 1905 in Altenbögge (heute ein Ortsteil von Bönen), starb am 1. Oktober 1976 in Herrsching am Ammersee. Der Maler, der den wesentlichen Teil seines Schaffens in Ahlen zubrachte, gehört heute zu den wichtigsten abstrakten Künstlern der Nachkriegszeit. Winter bewarb sich mit 23 Jahren im Jahr 1927 am „Bauhaus“ und studierte dort drei Jahre bei Josef Albers, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Am stärksten beeindruckt und inspiriert hat ihn allerdings Paul Klee, was in einem Gemälde von ihm deutlich wird, das im Monat Dezember 2017 zum Kunstwerk des Monats im LWL-Museum gekürt wurde.

Der Besuch im LWL-Museum gab den Schülern die Möglichkeit, die Arbeiten Fritz Winters – das Museum besitzt insgesamt neun – im Kontext seiner Zeitgenossen zu betrachten. Namen wie Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers, Oskar Schlemmer und Lyonel Feiniger, bekannt aus dem Unterricht in der Schule, sind mit beeindruckenden Originalen vertreten und sorgten bei den Jugendlichen, aber auch bei den Klassenlehrern Rainer Legant und Hildegard Mees, für Aha-Erlebnisse. Gleichzeitig wurde ihnen die Bedeutung Fritz Winters als Künstler des 20. Jahrhunderts deutlich, der trotz Malverbots nach 1933 die abstrakte Kunst des „Bauhauses“ weiter vorangetrieben hat.

Die Auseinandersetzung mit den Bauhauskünstlern war eingebettet in einen Rundgang durch die Sammlung des Hauses.

Angefangen im frühen Mittelalter bis hin zur aktuellen zeitgenössischen Kunst, wurde der Klasse ein wunderbarer Einblick in die Entwicklung der europäischen Kunstgeschichte ermöglicht. Die moderne Architektur des Hauses, die Kombination von Alt und Modern sowie die farbenfroh gestalteten Räume rissen die Gruppe in ihren Bann. Für alle war klar: „Wir kommen wieder.“