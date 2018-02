Von Sabine Tegeler

Glimpflich ausgegangen: Bei einem Reitunfall an der Straße Im Schliek kamen am Samstagnachmittag eine 13-jährige Reiterin und das Pferd Apache mit dem Schrecken davon. Bei einem gemächlichen Ausritt hatte Apache plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt und war auf nass-schlammigem Untergrund in den Straßengraben gerutscht.

Die junge Reiterin konnte rechtzeitig abspringen, aber Apache musste mit einem Schlepper und den vereinten Kräften von Feuerwehr, Polizei und Pferdebesitzer aus dem Graben gezogen werden.

Erst, so Hauptbrandmeister Andreas Mahne, habe das Tier auf der Seite gelegen, sei dann aber nach wenigen Minuten aus eigener Kraft wieder auf alle Viere gekommen: „Er musste sich erst berappeln.“