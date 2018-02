Mit den Tänzerinnen der Gruppe „Vinnix“ bahnte sich eine neue Freundschaft an. Für die Beckumerinnen gab es am Samstagabend extra ein „Rumskedi“. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Das Kostümfest der KG Neustadt geriet am Samstagabend im Hof Münsterland zu einer großen Geburtstagsfeier von Präsident Uwe Lüggert. Die Glückwunschgesänge zogen sich wie ein roter Faden durch den Abend.

Gleich nach dem Einzug schnitt Elferratspräsident Michael Kettler dem nun 56 Jahre alten Geburtstagskind das Wort ab: „Uwe, jetzt habe ich erstmal was zu sagen!“ Sichtlich zu Tränen gerührt, bekam Uwe Lüggert dann vom Verein einen großen Schalke-Blumenkübel sowie von seinem langjährigen Weggefährten „Kalli“ Rische eine Grubenlampe geschenkt.

In einem lockeren Programmaufgalopp, es war ja Kostümfest und nicht Gala, begrüßte der Präsident mit Co-Moderator Marcus Schumacher viele Gäste auf der Bühne. Kamen das Kindertanzpaar Jana Bultmann und Michael Rings, die „Blue White Devils“ mit den Senatoren von „Nett un Oerndlik“ sowie Tanzmajor Phil Schumacher aus den Ahlener Reihen, hatten sich auch viele befreundete Karnevalsvereine aus dem Umland angesagt.

So präsentierte sich Tanzmariechen Jana von den Weiß-Roten-Jecken aus Bockum-Hövel. Die Showtanzgruppe „Vinnix“ aus Neubeckum begeisterte in ihren grün glitzernden Kleidern und überwältigte Uwe Lüggert: „Ich habe nie geglaubt, dass wir mal eine Truppe aus Beckum hier haben würden. . .“. Dafür stimmte er extra ein „Rumskedi“ an. Der Beginn einer neuen Freundschaft? „Vinnix“-Trainerin Isabelle Linnemann hoffte es.

Applaus kam ebenfalls auf, als Christa Koszian für 50 Jahre, „Kalli“ Rische und Gerd Brüggenthies für 40 Jahre sowie Helga Barth für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. „50 Jahre Mitgliedschaft haben wir hier noch nicht geschafft“, zollte Uwe Lüggert anschließend Respekt.

Dann kam die Zeit der Tollitäten. Zunächst enterte die Freckenhorster Prinzessin Katharina I., der KG Silber-Blau mit großem Gefolge und dem Piratentanz die Bretter. Darunter auch Angelina und Celiné, die als Gesangsduo „La Cickas“ die Bühne rockten, später gesanglich unterstützt durch Markus und Tanja. Auch Tanzmariechen Frieda löste großen Jubel aus. Natürlich durfte beim Kostümfest das Kinderprinzenpaar Silas I. (Albrecht) und Finja I. (Schicke) mit Standartenträger Mika Behrndt nicht fehlen und schloss sich den Gratulanten an. Genauso wie wenig später Stadtprinz Andy I. (Lerley), der seinerseits eine Grubenlampe von den Neustädtern geschenkt bekam. „Zusammen müssen wir das Rathaus holen“, bekräftigte Seine Tollität, der sich wohl der intensiven Unterstützung der Ahlener Jecken sicher sein kann.

Partysänger Guiseppe Angeleone rundete mit seinem italienischen Temperament als selbst ernannter Fitnesstrainer das Programm genauso ab wie Schlusssängerin Jasmin Suchan, die schon im vergangenen Jahr Gast war und allen „Himbeereis zum Frühstück“ wünschte.