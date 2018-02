Einen fulminanten Einzug erlebte das neue Vorhelmer Prinzenpaar, Kai I. (Vogt) und Lena I. (Zumholte), am Samstagabend bei der KG „Klein-Köln“. Foto: Christian Wolff

Vorhelm hat ein neues Prinzenpaar: Kai I. (Vogt) und Lena I. (Zumholte) wurden am Samstagabend feierlich proklamiert und mit Beifallsstürmen überschüttet.

Von Christian Wolff

Das Geheimnis ist endlich gelüftet: Kai I. (Vogt) und Lena I. (Zumholte) steuern das Vorhelmer Narrenschiff durchs Jahr seines 70. Geburtstags. Und so ist auch ihr Prinzenorden in Form einer großen 70 gestaltet. Am Samstagabend wurde das Paar zunächst im Weißen Saal des Gasthauses Pelmke proklamiert, um wenig später unter großem Jubel ins liebevoll geschmückte Festzelt einzuziehen.

Mit dem närrischen Bazillus wurde Kai Vogt allerdings nicht bei der KG „Klein-Köln“ infiziert, sondern bei den „Schwarz-Gelben Funken“, wo er im Elferrat saß und auch seine Frau Iris kennengelernt hat. „Inzwischen hat er sich von den Vorhelmern derart inspirieren lassen, dass er hier im Jahr 2011 zum Senator wurde“, erzählte Präsident Helmut Krainski. „Im Großen und Ganzen kennt er das Wort ,Sport‘ nicht, obwohl er im Kegelclub ,Die wunden Würmer‘ aktiv ist. Sein größtes Hobby betrifft den Umgang mit der Nagelschere.“ So sei er schon dabei beobachtet worden, wie er damit den Rasen geschnitten hat. Was den Fußball angeht, gebe er sich nicht mit „Klein-Köln“ zufrieden, sondern drückt dem 1. FC Köln regelmäßig die Daumen.

Deutlich mehr Vorbelastung im närrischen Vorhelm kann Lena Zumholte vorweisen. Sie wollte ihrer großen Schwester zeigen, was Tanzen ist und kam im Jahr 2005 zu den Hellbachsternen, wo sie auch ihren ersten Orden bekam. Sie tanzte weiter bei den Hellbachfunken und den Hellbachnixen. Heute ist die Tönnishäuschenerin bei den Hellbachhexen aktiv und trainiert die Funken. Helmut Krainski verriet: „Als Kai seine Tochter Leonie zum Training brachte und sich Lena als Trainerin vorstellte, war klar, dass sie ein Prinzenpaar bilden mussten.“ Zu den Hobbys des Prinzenmariechens zählen das Reiten auf ihrem Pferd ohne Namen, Volleyballspielen und Kochen. Daneben schwärmt sie für Borussia Mönchengladbach. „Nicht nur in der Karnevalszeit mag Lena gerne Steaks und Desserts, die mit ,Klopfer‘ gekennzeichnet sind“, so der KG-Präsident.