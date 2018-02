Warum ist Striptease out? Und was macht Bauchredner Micha auf dem Trödelmarkt? Antworten gab‘s bei der PPP-Gala am Samstagabend.

Von Reinhard Baldauf

Im Prolog stellte Julia Bahr beim großen PPP-Gala-Abend am Samstag in der Stadthalle zum Sessionsmotto „Flower-Power total“ eines fest: „Was waren das für Zeiten. . .“ Sie erinnerte an „Woodstock“, als die Hippies noch keine Tattoos im Gesicht gehabt hätten. Aber; „Diese Zeit haben wir heute zurück“, blickte sie auf die „Flower-Power“-Ära. Und in der Tat marschierten die Partnerinnen von Stadtprinz, Adjutanten und Fahnenträger als Blumenkinder ein.

PPP-Präsidentin Susanne Konrad begrüßte die Gäste und Abordnungen der anderen Karnevalsgesellschaften mit BAS-Boss Christian Weirowski sowie dem PPP-Ehrenvorsitzenden und Senatspräsidenten Winfried Brüggemann an der Spitze.

Tänzerisch stimmte Leonie (Hüffner) auf den Abend ein. Susanne Konrad bedankte sich bei dem Tanzmariechen und Trainerin Jessica Jaunich ausdrücklich für den gelungenen Einstieg. Humorvoll wurde es mit „Tussnelchen“. Die füllige Ulknudel stellte fest: „Striptease in veganer Zeit? So viel Fleisch will man auf der Bühne nicht mehr sehen.“

Nach dem flotten Tanz der PPP-Garde war schon der Höhepunkt des Abends angesagt. Stadtprinz Andy I. sowie das Kinderprinzenpaar Silas I. und Finja I. machten mit den „Happy Trumpets“ dem Narrenvolk ihre Aufwartung.

Fotostrecke: Galaabend der KG Pütt-Pott-Ploug Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Die Tollitäten verteilten nicht nur Orden, sondern sorgten mit ihren Gesangsdarbietungen für jede Menge Stimmung im Saal. „Jeder Auftritt ist etwas Besonderes für uns“, erklärte Andy I. Dies gelte für ihn umso mehr in der Stadthalle, da er hier als Stadtprinz proklamiert worden sei. Für die fleißigen PPP-Wagenbauer hatte Andy I. eine Stärkung, aber auch seine schmucke Garde mitgebracht.

Auch die Tollität wurde mit einem Präsent bedacht. Die Partnerinnen von Stadtprinz, Adjutanten und Fahnenträger erhielten Blumen und für Veronika Müller, die Partnerin von Ronald Zent, gab es ein Ständchen, denn sie feierte Geburtstag.

Zu den Liedern von Ralf Doodt und Nadine Burian durfte im Anschluss geschunkelt werden. Mit bekannten Hits und närrischen Liedern heizte Sänger Pat ein. Von „Pretty Belinda“ über „Verdamp lang her“ bis zum Winnetou-Thema reichte sein Repertoire.

An die Ahlener Bergbaugeschichte und die Hippie-Zeit erinnerte die PPP-Garde bei ihrem zweiten Auftritt, bevor Bauchredner Micha mit einem „Stück Historie“ auf die Bühne kam. Micha berichtete seiner uralten Begleitung Gustav: „Ich war mit meine Frau auf dem Trödelmarkt.“ Gustav dazu: „Ja und? Bist du sie los geworden?“ Nach ein paar Zaubertricks bekam das Publikum „What A Wonderful World“ zu hören – von einem „echten“ Louis Armstrong in Michas Händen. Die Zuhörer erfuhren nebenbei noch was: „Fleurop ist der Pizza-Service für Vegetarier.“

Beim Song „Amsterdam“ war das Narrenvolk im Saal dann ganz aus dem Häuschen. Sängerin Luisa wirbelte nicht nur über die Bühne, sondern auch durch den Saal. Mit „Che Sera“ brachte die attraktive Sängerin alle zum Schunkeln. Ohne Zugaben ging es da nicht ab.