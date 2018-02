Ein rappelvolles Zelt, liebevolle Dekoration und ein komplett selbstgestaltetes Programm prägen seit Jahren die Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“. Am Samstagabend schlug das Stimmungsbarometer wieder ganz weit nach oben aus. Zum 70-jährigen Bestehen versprachen die Vorhelmer eines: „Dadd wör et noch nich“!

Von Christian Wolff

Wie langlebig und bodenständig der Karneval am Hellbachstrand ist, belegte Helmut Krainski in seiner Ansprache. „Ich bin erst der vierte Präsident in der 70-jährigen Geschichte dieser KG“, sagte er und erinnerte an die Anfänge, jene Jahre des Feierns in der Hellbachhalle und den Aufbau der vielen Abteilungen mit ihrer Jugendarbeit, die fortgeführt werde. „Und ich kann voller Stolz sagen: Schaut nach vorne, schaut euch diese Menschen hier auf der Bühne an. Sie alle haben aus einer aufgeblähten Plastiktüte mit Bretterboden diese behagliche Wohnstube geschaffen.“

Zu den Ehrengästen, die Sitzungspräsident Detlef Kahl im Laufe der Gala begrüßte, zählten neben den Geistlichen Hermann Honermann und Michael Kroes auch die politischen Vertreter: die Stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss und der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier. Mit Wilderich Graf von Schall-Riaucour und Wolfgang Graf von Ballestrem ließ sich auch der Adel vom Frohsinn begeistern. Durch Hauptmann René Rieckmann war zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Vertreter der Patenkompanie aus der „Westfalen-Kaserne“ mit von der Partie.

Fotostrecke: Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“ Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Beste Aussichten, das nächste Jahrzehnt der KG aktiv mitzugestalten, hat indes Leon Schwarte. Er wurde von Peter Wiethaup, der im Vorjahr verkündet hatte, Abschied vom Mottogedicht zu nehmen, bestens als Nachfolger eingeführt. Im Kostüm des „Super-Mario“ nahm er das aktuelle Dorfleben ordentlich auf die Schippe. Offene Worte sprach auch die neue Tollität: „Ich bin so nervös, mein Outfit ist toll. Mensch Leute, ich hab echt die Hosen voll“, bekannte der frischgekürte Dorfprinz Kai I. (Vogt) bei seiner Bühnenpremiere mit Prinzenmariechen Lena I. (Zumholte). Einen verklausulierten, aber dennoch deutlichen Seitenhieb auf die Ausladung der Vorhelmer beim Rathaussturm durch den BAS lieferte Carla Labus in ihrer Büttenrede. Sie riet demjenigen, der sich in der Fünften Jahreszeit zum Streit hinreißen lässt, einmal innezuhalten. „Vor lauter Neid da sieht er nicht, was er zerbricht“, meinte sie und verwies auf viele Freundschaften, die unter den Misstönen zu leiden haben.

Klangvolles bot dafür die Livekapelle Arnemann, aus deren Reihen Benjamin Jäger später noch den Rio-Reiser-Gassenhauer „König von Deutschland“ auf Vorhelmer Verhältnisse ummünzte, was die rund 450 Gäste im Saal zu unbändigen Zugabe-Wünschen hinriss. Nicht weniger Applaus ernteten die Prinzengarde für ihren „Göttertanz“, die Senatoren als Reiterstaffel und der Elferrat als weltmeisterliche Tanz-Kicker. Und zwischen den schwungvollen Darbietungen der Tanzgarden – von Hellbachfunken bis hin zu den Hellbachnixen – machte auch Stadtprinz Andy I. mit Gefolge seine Aufwartung.