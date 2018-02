Der Spielmannzug Enniger-Vorhelm zog auf seiner Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Restaurant „Lindenhof“ in Enniger eine positive Bilanz. Bei den Teilwahlen zum Vorstand setzten die Mitglieder auf Kontinuität.

Von Ralf Steinhorst

Trambourmajor Sven Klünder blickte mit seinem Bericht auf das Vorjahr zurück. „Da kam keine Langeweile auf“, kommentierte er den gut gefüllten Terminplan, bei dem der Spielmannszug beim Karneval, auf Schützenfesten, auf dem Enniger Markt, dem Vorhelmer Pöggskenmarkt und anderen Veranstaltungen 37 Mal offiziell im Einsatz war. Hinzu kamen weitere private Einladungen, so dass es am Ende insgesamt 50 Auftritte wurden.

Aktivster Musiker bei der Übungsbeteiligung war Thorsten Senger, Norbert Beermann nahm am meisten an den Auftritten teil. Ein großes Lob sprach Sven Klünder auch den Ausbildern Simon Beermann, Arne Fiehe und Tobias Hanskötter aus, ohne die es nicht laufe.

Verlass ist auch auf die Ehemaligen, die 18 Übungsstunden absolvierten und an zahlreichen Terminen teilnahmen. „Wir sind zusammen 8008 Kilometer marschiert“, zählte Ehemaligen-Sprecher Hubert Fritsche mit Augenzwinkern zusammen. „Wir sind froh, dass wir die Ehemaligen haben, die uns unterstützen können“, zeigte sich auch der Vorsitzende Franz Beermann erleichtert. Zeugwartin Tanja Beermann bat die Musiker darum, nicht selbst Kostümänderungen vorzunehmen. Zwei Mitglieder mehr als im Vorjahr zählt der Spielmannzug nun, was nach den Berechnungen von Kassierer Norbert Beermann 132 ausmacht.

Die Wahlen fielen kurz und einstimmig aus. Sven Klünder wurde als Tambourmajor genauso wiedergewählt wie Nina Theeßen als Schriftführerin. Bei den Kassenprüfern tritt Leonie Dauer die Nachfolge von Nicole Laumeier an.

Franz Beermann konnte auch die Ehrung von langjährigen Mitgliedern vornehmen. Dieter Matthies gehört dem Spielmannszug seit bereits 50 Jahren an, bei Hubert Fritsche und Matthias Kraskes sind es 40 Jahre. Johanna Bresser trat dem Verein vor 15 Jahren bei.

In diesem Jahr sind im Ahlener Bereich wieder Auftritte bei den Schützenfesten in Vorhelm und Tönnishäuschen sowie bei Alt- und Neuahlen geplant. Auch das Übungswochenende für 2019 ist schon terminiert, es wird vom 1. bis 3. Februar in Heek stattfinden.