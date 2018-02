Zur Reviereinteilung trafen sich viele Mitglieder des Hegerings Vorhelm-Enniger-Sendenhorst und ihre Gäste in der Hardt. Andere Teilnehmer des „Taubentages“ hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits direkt an ihre Standorte begeben.Zum Streckelegen kamen 45 Tauben und zwei Krähen zusammen. Mit den nachträglich beim Hegeringleiter gemeldeten Tieren lag das Schießergebnis bei 148 Tauben. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Ein kräftiges „Halali“ schallte am Samstagabend über den Hof hinter dem Gasthaus „Waldmutter“. Im Fackelschein bei feucht-kühler Witterung versammelten sich die Jäger des Hegerings Vorhelm-Enniger-Sendenhorst zum Abschluss ihres traditionellen „Taubentages“ beim Streckelegen.

Mit 45 Exemplaren lagen jedoch etwas weniger Tauben als in den Vorjahren auf dem nassen Rasen nahe der Münsterstraße. Zuzüglich der nachträglich gemeldeten Tauben, die nicht zum Abschlusstermin gebracht wurden, kam ein Schießergebnis von 148 zusammen.

Schon einige Stunden zuvor waren die Teilnehmer an selber Stelle zusammengekommen, um die Reviereinteilung vorzunehmen. Einige Gäste hatten dafür sogar längere Wege in Kauf genommen, zum Teil aus Niedersachsen oder Hessen. „Insgesamt sind heute rund 100 Jäger in unserem Bereich unterwegs“, sagte Hegeringleiter Georg Hoppe im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Verein umfasse eine Fläche von etwa 9000 Hektar. „Dadurch, dass wir eine großflächige Verteilung der Leute vornehmen, halten wir die Tauben in Bewegung.“

Zwar blieb das Wetter am Samstag weitgehend trocken, doch das war teilweise schon zu gut für die Taubenjagd, wie Hoppe erklärte. „Ideal wären Bewölkung und leichte Schauer“, erklärte er. Und so sei es nicht verwunderlich gewesen, dass die Tiere insgesamt sehr hoch flogen. Für viele der Jäger zu hoch. Querten zu Beginn, nach 13 Uhr, noch mehrere dichte Schwärme die Flächen zur Nahrungssuche zwischen Sendenhorst und Enniger, so folgten im Verlauf des Nachmittags eher vereinzelte „Luftratten“, die – so der Hegeringchef – trotz des rückläufigen Schießergebnisses nach wie vor ein Problem darstellen. „Die Regulierung von Tauben und Krähen dient der Verhinderung von Schäden in der Landwirtschaft und der Niederwildhege.“ Da die Vermehrung stark ist, wird der gemeinsame Schießtermin jährlich angeboten.

Hoppe: „Die Taubenjagd ist sehr anspruchsvoll. Wildtauben sind vorsichtig, schnelle und wendige Flieger und auch sehr scheu. Die Taube hat auch sehr gute Augen. Der Erfolg ist also nicht planbar, zumal der Termin immer schon ein Jahr im voraus feststeht.“ Speziell auf gemähten Äckern finden sich Wildtauben sehr gerne ein. Gute Tarnung bot sich also an. Um die besten Positionen für den „Taubentag“ zu finden, verließen sich die revierfremden Gäste auf die Erfahrungen der „alten Hasen“, die Flugschneisen und Schlafbäume der Tiere bereits bestens kennen. „Wir haben das Revier im Vorfeld gemeinsam ausgekundschaftet“, sagte Willi Wienker.

Den gemeinsamen Abschluss bildete wie immer das Schüsseltreiben im Gasthaus „Waldmutter“ mit deftigen Speisen, bei denen auch einige andere jagdliche Themen diskutiert wurden, die derzeit aktuell sind – beispielsweise die Sichtung eines Wolfes bei Sendenhorst oder die Gefahr der heranrückenden Schweinepest.