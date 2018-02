In prächtiger Kulisse präsentierte sich das neue Vorhelmer Kinderprinzenpaar Hanna I. (Wiethaup) und Till I. (Schnückel; v. l.) im Festzelt am Gasthaus Pelmke. Vanessa Zumholte und Laura König (v. l.) holten sich bei ihrem „König-der-Löwen“-Medley viele Kinder zum Mitmachen auf die Bühne. Foto: Ralf Steinhorst

Kaum auf der Bühne, schon das Mikro in der Hand: In ihrer neuen Rolle als Vorhelmer Kinderprinzenpaar fühlten sich Till I. (Schnückel) und Hanna I. (Wiethaup) gleich sichtlich wohl. Sie wurden am Sonntagnachmittag feierlich proklamiert.

Von Ralf Steinhorst

Die Schar der Tollitäten bei der KG „Klein-Köln“ ist seit Sonntagnachmittag komplett. Beim Vorhelmer Kinderkarneval zogen Till I. (Schnückel) und Hanna I. (Wiethaup) als neue Kinderregenten ins Festzelt Pelmke ein und werden nun an der Seite von Prinz Kai I. (Vogt) und Prinzenmariechen Lena I. (Zumholte) das Wibbeltdorf regieren.

Zunächst aber verabschiedeten sich die Kindertollitäten aus dem Vorjahr – Simon II. (Flenner) und Jasmina I. (Kriemann) – von dem Narrenvolk. „Wir regierten den durchgeknallten Märchenwald und wollen, dass es auch dieses Jahr wieder so richtig knallt“, wünschte Jasmina I. den Nachfolgern eine tolle Zeit.

Die fühlten sich auf der großen Bühne gleich wohl. „So muss sich ein Rockstar fühlen“, zeigte sich Hanna I. von der Begeisterung der Jecken vom Hellbachstrand beeindruckt. Till I. vermutete, auf der Gala am Vorabend solle es ja toll gewesen sein, machte aber auch klar: „Aber heute quatscht uns hier kein Erwachsener rein.“

Der zwölfjährige Till I. spielt bei TuS Westfalia in der Fußball-D-Jugend und geht auf das St.-Michael-Gymnasium. Karnevalistisch gehört er seit einiger Zeit dem Kinder-Elferrat an. Hanna I. zählt ebenfalls zwölf Lenze und spielt bei der TuS Westfalia Tennis in der U 15. Schulisch ist sie in der Realschule in Sendenhorst zuhause und gehört dem Karvalsclan der Wiethaups an. Das Kinderprinzenpaar kennt sich bereits seit der Krabbelgruppe.

Da für Kindersitzungspräsident „Milo“ Miloczewski kein Nachfolger gefunden werden konnte, übernahm wieder Detlef Kahl das Mikro. Ihm fiel die angenehme Aufgabe zu, wieder zahlreiche begeisternde Tänze aus den Reihen der KG Klein Köln anzukündigen. Die „Hellbachsterne“ als Aushängeschild boten nicht nur einen Gardetanz, sondern im Showtanz einen begeisternden Auftritt als Einhörner und als Kids einer jung aufbegehrenden Punkgeneration. Die „Peppinis“ hatte das Tanzfieber gepackt, die „Mininixen“ boten mit ihrem Gardetanz und dem Showtanz als Bibi Blocksberg für Unterhaltung. Lara Gebhardt erhielt großen Applaus für ihre Soloeinlage und die „Hellbachhexen“ luden mit den „Sieben Sachen musst Du machen“ zum sportlichen Mitmachen ein. Die „Wonneproppen“ der Schwarz-Gelben-Funken rundeten die Garden der Kükengarde rundeten die Tanzauftritte ab.

Natürlich durfte auch das Ahlener Kinderprinzenpaar Silas I. (Albrecht) und Finja I. (Schicke) mit Standartenträger Mika Behrndt nicht fehlen, dass dem neuen Vorhelmer Kinderprinzenpaar gratulierte. Der Klein Kölnerr Kinderelferrat bot mit seiner Fan-Show mit großem Bühnenaufbau ein bejubeltes Alternativprogramm. Vanessa Zumholte und Laura König schließlich sangen ein Medley des Musicals „König der Löwen“ und beherzigten den Kinderkarnaval auf ihre Weise, indem sie sie sich viele Kinder zum Mittanzen auf die Bühne holten.