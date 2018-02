Beim Einzug des Kinderprinzenpaares und dem Auftritt von Tanzmariechen Kiara hielt es die Senioren in der Stadthalle nicht mehr auf ihren Stühlen. Foto: wf

Lange hielt es die Gäste beim Seniorenkarneval in der Stadthalle nicht auf den Stühlen. Kein Wunder bei dem sehenswerten närrischen Programm.

Mit guter Laune und ausgelassen haben Ahlens jecke Senioren am Sonntag ihren traditionellen Karneval in der Stadthalle gefeiert. Das bunte Bühnenprogramm und nicht zuletzt die Schunkellieder der „Happy Trumpets“ sorgten für einen gelungenen Nachmittag.

Der Vorsitzende des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS), Christian Weirowski, begrüßte nach dem Einzug der Abordnungen der Karnevalsgesellschaften einige Ehrengäste mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger an der Spitze. Danach startete unter der Moderation von Weirowski ein buntes Bühnenprogramm, das von den Senioren in der voll besetzten Stadthalle immer wieder mit großem Beifall begleitet wurde. Das junge Tanzpaar der KG „Schwarz-Gelbe Funken“, Jana und Michel, eröffnete den Tanzreigen. Es folgten die „Mini-Mammuts“ und die Mittlere Garde des „Ahlener Carneval-Clubs“ ( ACC).

Beim Einzug des Kinderprinzenpaares Silas I. (Al­brecht) und Finja I. (Schicke) mit ihrem Standartenträger Mika Behrndt riss es die Senioren zum ersten Mal von ihren Sitzen. Bevor einige ausgewählte Narren die Orden der Jungregenten in Empfang nahmen, zeigte Tanzmariechen Kiara ihre Künste. Mit ihrem Prinzenlied „Wir sind wie wir sind“ verabschiedete sich der Tross der Kükengarde unter dem Klatschen der Besucher, die anschließend den Tanzmajor Phil von der KG „Nett un Oerndlik“ begrüßten. Bunt gekleidet, mit Hut und Schirm bewaffnet, stieg Yasemin Starke in die Bütt. Die ACC-Senatspräsidentin ließ weder das Thema „Tropfsteinhöhle“ (Rathaus) noch das aktuelle Geschehen in den Ahlener Karnevalsgesellschaften aus.

Der Einzug und Auftritt des Stadtprinzen Andy I. (Lerley) mit seinem schwarzgelben Gefolge gehörte ebenfalls zu den Höhepunkten der Seniorensitzung. Nach einer Schunkelserie, die Ralf Doodt mit seinen „Happy Trumpets“ musikalisch gestaltete, zeigten die Cheerleader-Mädchen der DJK Vorwärts ihr Können. Die bunte Flower-Power-Truppe der KG „Nett un Oerndlik“, die „Quickis“ vom ACC sowie der Showtanz der PPP-Tanzgarde rundeten ei­nen abwechslungsreichen Nachmittag ab. Mit einer weiteren Runde Stimmungs- und Schlagerlieder schickten Ralf Doodt und Nadine Burian die Senioren auf den Heimweg.

Die Leitstelle „Älterwerden in Ahlen“ hat als Gastgeber der Veranstaltung wieder einmal bewiesen, dass im Karneval alle Generationen auf ihre Weise zu feiern wissen.