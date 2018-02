Schrauben und sammeln was das Zeug hält: die Schüler der Sozial-AG der Fritz-Winter-Gesamtschule. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Auf 50 000 gesammelte Flaschenverschlüsse will die Sozial-AG der Fritz-Winter-Gesamtschule bis zum März kommen. „Denn mit jeweils 500 dieser Flaschendeckel ist eine komplette Polio- oder Kinderlähmungsimpfung zu finanzieren“, erklärt Finn Malmann.

Der Oberstufenschüler hat mit seinem Kurs diese Sammelaktion ins Leben gerufen und bis jetzt bereits über 25 000 Plastikverschlüsse gesammelt. „Die bestehen aus wertvollen Kunststoffen und werden wiederverwendet“, hat der Schüler recherchiert.

Seine Schulkameraden haben sich in der Schule umgetan und auch in Getränkemärkten abgeschraubt. Schulkameradin Annika Becker hatte 60 Eimer mitgebracht, die in den Klassen als Sammelbehälter aufgestellt wurden. „In weniger als zwei Wochen konnten wir bereit sechs große Säcke damit füllen“, freut sich Sozialkundelehrer Arija Hairazuli über das Engagement seiner Schüler.

Als nächstes planen die Jugendlichen, die ganze Aktion auch auf die Elternhäuser und wenn möglich auch auf Geschäfte auszudehnen. Finn Malmann: „Wenn wir noch mehr sammeln, können wir dafür große Sammelcontainer erhalten.“