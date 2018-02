Nach den närrischen Besuchen in Grundschule und Kindergarten waren die Vorhelmer Senioren an der Reihe. Die KG „Klein-Köln“ und die KAB gestalteten gemeinsam einen spritzigen Nachmittag im Pfarrheim.

Von Ralf Steinhorst

Eine neue Moderatorin und viel Spaß hatten die älteren Jecken Vorhelms am Montagnachmittag beim Seniorenkarneval der KAB-Gruppe „Aktiv ab 50“. Im Pfarrheim beklatschten sie nicht nur das Programm aus den eigenen Reihen, sondern auch die Auftritte der KG Klein-Köln.

Agnes Große Beikel übernahm erstmals die Moderation und damit die Funktion der Sitzungspräsidentin, auch DJ Tobias Witte war zum ersten Mal verantwortlich an der Technik.

Gleich zum Kaffeetrinken klagten die drei älteren Damen – Agnes Große Beikel, Ingeborg Stube und Uschi Große Jäger – ihr Leid über das zunehmende Knirschen ihrer Knochen: „Hier tut’s mir weh und da tut’s mir weh.“ Käthe Glinka hingegen fand als Mutter gar nicht gut, dass der Sohn so gar nichts von sich hören lässt. Deshalb las sie einen Brief an ihn vor, der ihm das Neueste aus der Familie mitteilte. Mit Biss natürlich: „Eigentlich wollte ich noch Geld beilegen, aber ich hatte den Brief schon zugeklebt!“ Da hatte sie die Lacher genauso auf ihrer Seite wie später im Ehekrach-Sketch zusammen mit Marlene Heimann, wo beide sich als Emma und Otto beim Theaterbesuch über unangenehme Düfte in der Luft fetzten.

Wie gewohnt moderierte Präsident Helmut Krainski das Programm der Klein-Kölner und ließ zum 70. Geburtstag der Abteilung Frohsinn der TuS Westfalia deren Geschichte Revue passieren: „Die KG Klein-Köln ist ein hervorragender Verein des Dorfes“.

Auch Karnevalsprinz Kai I. (Vogt) war mit Prinzenmariechen Lena I. (Zumholte) gekommen, das Kinderprinzenpaar Till I. (Schnückel) und Hanna I. Wiethaup) im Schlepptau.

Fotostrecke: Seniorenkarneval mit der KG „Klein-Köln“ Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Die Mininixen, Peppinis und Hellbachsterne unterhielten als Tanzgarden mit ihrem neuesten Programm. So konnten die Senioren Einhörner, aufbegehrende jugendliche Punker und auf Besen fliegende Bibi Blocksbergs bestaunen.

13 Mitglieder haben die Mininixen, was für Agnes Große-Beikel kein Problem war: „Das ist bei euch ja keine Unglückszahl“. Auch das neue Tanzmariechen Lara Gebhardt begeisterte die große Runde.

Was wäre der Seniorenkarneval ohne den singenden Ehrenpräsidenten Christoph Kaldewei? Der holte noch schnell altes Liedgut von Willi Arnemann und Berni Lütke-Coßmann zum Mitsingen und Schunkeln heraus.

Auch Orden wurden traditionsgemäß verteilt. Den erhielten dieses Mal das ehemalige Prinzenmariechen Irene Hammelmann sowie Thea Helwig als älteste Teilnehmerin (93 Jahre) und Hubert Vornholz (95 Jahre) als ältester Teilnehmer.

Senatspräsident Günther Köhne hatte dann auch noch etwas „Flaches“ mitgebracht – ein „Scheinchen“ für die Kasse der Senioren.