Die Umgestaltung der Weststraße zwischen Kunstmuseum und Volksbank soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 erfolgen. Foto: Stadt Ahlen

Jede Menge Lob gab es im Betriebsausschuss für das Radverkehrskonzept. Aber an der einen oder anderen Stelle auch Bedenken.

Von Dierk Hartleb

Großes Lob verteilten die Mitglieder des Betriebsausschusses am Montag an die Verwaltung für das Radverkehrskonzept. Nach den ausführlichen Vorstellungen in den vorangegangenen Ausschüssen verzichtete die Politik zwar auf eine weitere Präsentation, dennoch nutzten die Sprecher der Fraktionen die Gelegenheit für einen Dank für die „wunderbare Planung“.

Andreas Huesmann (FDP) brachte die Bedenken seiner Fraktion gegen die vorgesehene Führung des Radverkehrs im Bereich des Rathauses an der Westenmauer vor. Die geplanten Maßnahmen wie Verlegung des Hochbords und der Fußgängerampel sowie die Anlegung von Schutzstreifen reichten nicht aus, um die Sicherheit beim Abbiegen und Überqueren der Fahrbahn entscheidend zu erhöhen. Stadtbaurat Andreas Mentz sagte eine erneute Überprüfung dieses Bereichs zu. Bei der Aussparung der Bushaltestellen durch Schutzstreifen werde es allerdings sinnvoller Weise bleiben.

Auf Nachfrage von Rudolf Jaschka (CDU) zum geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung Südbrede / Südstraße führte Mentz aus, dass die Realisierung erst für 2019/20 anstehe. Die kommende Zeit werde man noch für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit nutzen.

Zur Umgestaltung der Weststraße, die die Beseitigung der beiden Hochborde vorsieht, werde es noch eine Bürgerversammlung geben, kündigte Mentz an. In der zweiten Jahreshälfte werde mit der baulichen Umsetzung des Konzepts begonnen.