Von Reinhard Baldauf

Jeden Dienstag vor dem Rathaussturm verwandelt sich der Sitzungssaal II im Rathaus zum „Prinzensaal“. Der Bürgermeister lädt alle Ex-Prinzen zum Dämmerschoppen ein – wohl, um seine Entmachtung für die „Tollen Tage“ doch noch zu verhindern. Aber die einstigen Stadtprinzen stellten sich hinter Tollität Andy I. und sagten ihm ihre Unterstützung beim Rathaussturm am Sonntag und zum Rosenmontagszug fest zu.

„Ich freue mich richtig, dass die heiße Phase begonnen hat“, verkündete Dr. Alexander Berger zur Begrüßung und freute sich über die Teilnahme so vieler Ex-Prinzen. So eine Quote würde man sich in der Politik wünschen. Außerdem stellte er fest, dass das Motto „Flower Power“ so richtig Spaß mache. Sein Dank galt den „Freudenthal-Parodis“, dass sie dem Abend wieder die richtige Würze geben.

Eine erste Ehrung galt dann Peter Gebhardt, der vor 25 Jahren Prinz der Stadt Ahlen war. „Carlo“ Wilk, stellvertretender Sprecher der Ex-Prinzen, begrüßte dazu das Kinderprinzenpaar Silas I. und Finja I. mit Gefolge. Der närrische Nachwuchs bot eine tolle Show und ließ Enna und Antonia tanzen. Ex-Prinzen-Sprecher Martin Overmann und sein Vize „Carlo“ Wilk machten dabei voll mit.

Fotostrecke: Treffen der Ahlener Ex-Tollitäten Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Da Stadtprinz Andy I. mit Gefolge auf sich warten ließ, unterhielten zunächst die „Parodis“ die illustre Runde. Mit viel Jubel empfingen die einstigen Stadtprinzen dann aber auc die amtierende Tollität.

„Eure Unterstützung habe ich ja“, freute sich Andy I. über den Rückhalt. Er war seinerzeit bei Raphael Fischer Adjutant gewesen. „Es ist ein ganz anderes Gefühl als damals“, musste der Stadtprinz, der seinen Orden an seine Vorgänger verteilte, nun feststellen. Andy I. hatte auch noch Tanzmariechen Julia aus seiner Garde mitgebracht. Die sprunggewaltige Darbietung wurde laut umjubelt.

An Andys Amtsvorgänger Prinz Pille I. (Peter Przyluczky) war es dann, die Wanderprinzenkappe zu übergeben und die Laudatio zu halten. „Ihr wisst ja, ich mache es stets kurz“, erklärte Pille und lobte die Fröhlichkeit von Andy I. Nur mit den gesanglichen Leistungen der Tollität war er nicht ganz zufrieden. Seinem Nachfolger empfahl er die Schonung der Stimmbänder: „Beim Kneipenkarneval musst du nicht zu viel mitsingen.“

Da der Winter sich noch zu halten scheint, bekamen Prinz Andy I., die Adjutanten Dirk Abendroth und Ronald Zent sowie Martin Hennerkes an der Standarte einen Becher mit ihrem Bildnis für warme Getränke. Alle hatten die Hoffnung, dass zum Rathaussturm am Sonntag und zum Triumphzug an Rosenmontag das Wetter mitspielt.