Zum Valentinstag gibt‘s an der Fritz-Winter-Gesamtschule was auf die Ohren: „School Rock“ mit der Band „TIL“ nämlich.

Am Valentinstag gibt es in der Fritz-Winter-Gesamtschule statt Blumen ordentlich was auf die Ohren. Am Mittwoch, 14. Februar, tritt nämlich die Band „TIL“ in der Mittagspause im Forum der Schule auf. Das Konzert ist auch ein Dankeschön an alle Beteiligten der letzten Schulkulturtage.

Hinter „TIL“ stecken Dennis Wurm, Enis Gülmen und Jona Boubaous aus dem Örtchen Wenden im Sauerland. Die Drei kennen sich seit dem Kindergarten und musizieren seitdem auch zusammen. Seit Kurzem haben sie einen Plattenvertrag und brachten ihre erste Single „Brand New Life“ mit einem Musikvideo heraus.

Die Jungs sind um die 19 Jahre jung und träumen von der großen Karriere im Musikgeschäft. Die wollen sie mit ihrem handgemachtem „School Rock“ offenbar auf die harte Tour erzwingen, denn ihr Terminkalender ist mit Auftritten in Schulen in ganz Deutschland prall gefüllt. Mithin nachvollziehbar sieht „TIL“ sich selbst also „als blutjunge Band, die sich ihre Sporen live erspielt, auf handgemachte Musik und eigene Songs steht und bereit ist, für den Erfolg auch mal ordentlich zu ackern.“

Dass die Band auch die Fritz-Winter-Gesamtschule im Tourplan hat, ist Jutta Maier, Kunst-Koordinatorin der Schule, zu verdanken. Sie hat dabei auch die vielen Beteiligten der letzten Schulkulturtage im Blick. Dabei hatten sich Schülerinnen und Schüler fast aller Klassen auf der Bühne des Forums ihren Mitschülerinnen und -schülern mit kreativen, musischen und szenischen Einfällen präsentiert. „Eure Ideen waren witzig, genial, mutig und unterhaltsam“, schreibt Jutta Maier in ihrer Einladung an die gesamte Schülerschaft.

Die kann sich am Valentinstag nun selbst einen Eindruck vom „School Rock“ und dem Starpotenzial der drei jungen Musiker von „TIL“ machen. Die Mittagspause an der Fritz-Winter-Gesamtschule beginnt gegen 12.30 Uhr.