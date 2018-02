Von Dierk Hartleb

21 Jahre lang, von 1993 bis 2014, hat Christian Ude im Münchener Rathaus als Oberbürgermeister amtiert. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt und ein vielbeachtetes Buch mit dem Titel „Die Alternative oder Macht endlich Politik!“ geschrieben. Anlässlich seiner Lesung am Mittwochabend im Volksbank-Forum auf Einladung der Volkshochschule stellte „AZ“-Mitarbeiter Dierk Hartleb dem angesehenen Sozialdemokraten nicht nur dazu einige Fragen.

Herr Ude, Sie haben sich mit Ihrem aktuellen Buch auch in den eigenen Reihen vor allem wegen Ihrer Ausführungen zur Integrations- und Flüchtlingspolitik nicht nur Freunde gemacht. Hat Sie die Reaktion überrascht?

Ude: Das Buch ist ja inzwischen schon von vielen Oberbürgermeistern der SPD, der Grünen, der CDU und der CSU in ihrer Stadt vorgestellt und mit mir diskutiert worden – und noch kein einziger hat ein Haar in der Suppe gefunden oder eine Beanstandung gehabt. Inzwischen gab es auch schon Dutzende öffentliche SPD-Veranstaltungen – und keine Kritik an dem Flüchtlingskapitel, in dem ich übrigens das Asylrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention und das Bleiberecht in allen rechtlichen Varianten verteidige und Seehofers Obergrenze scharf ablehne, allerdings auch Realismus bei den Themen Sicherheit, Finanzen, Arbeitsmarkt, Stellung der Frau und Antisemitismus einfordere. Von der Basis höre ich nur Zustimmung, von den oberen Parteigremien nur verkniffenes Schweigen oder empörtes Getuschel, „so etwas“ solle man doch nicht ansprechen. Irgendwann aber wird die SPD ihre (noch verbliebenen) Mitglieder und Wähler ernst nehmen müssen, die diese Fragen nicht unter den Teppich kehren wollen.

Vor unser aller Augen haben CDU, CSU und SPD in den zurückliegenden Tagen die Bedingungen für eine Neuauflage der Großen Koalition mühevoll ausgehandelt. Welchen Rat würden Sie Ihrer Partei und ihren Mitgliedern nun geben?

Ude: Ich verbinde weder ei­ne Regierungsbeteiligung noch eine Oppositionsrolle mit Heilserwartungen. Allerdings muss den Groko-Gegnern klar sein, dass die SPD jetzt nicht zwischen Groko oder No-Groko entscheidet, sondern zwischen Groko oder Neuwahlen ohne Kanzlerkandidat, ohne Führungsstärke, ohne glaubwürdige und durchsetzbare sozialdemokratische Projekte und vor allem ohne jedes mobilisierende Wahlziel. Die Parole „No-Groko“ als zentrale Botschaft heißt ja unter den gegebenen Umständen im Klartext: „Bitte, bitte wählt uns nicht und bringt uns nicht noch einmal mit 20 Prozent in Versuchung oder unter politischen Druck!“ Willy Brandt hat als Außenminister einer Großen Koalition gezeigt, dass man aus dieser Position heraus das Kanzleramt erobern kann, wenn man Profil und Projekte hat. Demgegenüber beweisen die 60 Oppositionsjahre der Bayern-SPD, dass man in der Opposition keineswegs automatisch vom Zwerg zum Riesen wird. Ich hoffe, dass sich die SPD nicht für ihre dauerhafte Verzwergung entscheidet.

Welche Erfahrungen machen Sie auf Ihren Lesereisen, welches Feedback erhalten Sie von den Lesern?

Ude: Das Publikum interessiert sich mehr für politische Fragen als die politische Klasse, die Kontroversen scheut und Denkverbote schätzt. Das fasziniert mich. Als Autor fühle ich mich wohl, weil ich in über 20 Jahren an der Spitze einer Landeshauptstadt genug praktische Politik gemacht habe.