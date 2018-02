Kein Narr am Straßenrand soll an Rosenmontag leer ausgehen. Deswegen wird der Prinzenwagen auch gut gefüllt mit Wurfmaterial.

Von Ralf Steinhorst

Stadtprinz Andy I. wird seinen Prinzenwagen mit allerlei Wurfmaterial bestücken. Denn auch in diesem Jahr sollen die Jecken an den Straßenrändern an Rosenmontag nicht leer ausgehen. Die Volksbank eG unterstützt das mit 1000 Wurfscheiben und 600 Schokoladenherzen.

„Jetzt ist Karneval 100 Prozent“, begrüßte Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen den Prinzentross am Mittwoch zur Übergabe des Wurfmaterials. „Seit gestern läuft‘s intensiv“, bestätigte der Stadtprinz.

Zu dem von der Volksbank gesponserten Wurfmaterial bringt Andy I. weitere 10 000 Kuchen, zehn Säcke Stofftiere, Gummibärchentütchen und vieles mehr unters Narrenvolk.