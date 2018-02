Na, wenn das mal nicht die Temperaturen nach oben treibt in der Stadthalle: Am Freitag, 16. Februar, sorgen die wohlgebauten Männer von „Thunder From Down Under“ für Hitze in der kalten Jahreszeit. Die Männer-Stripshow startet um 20 Uhr.

„Thunder From Down Under“ ist ein Name, den Frauen sich merken sollten, denn diese Jungs begeistern nicht nur ihre australischen Fans – sie sind international gefragt und kommen nach ihrer erfolgreichen ersten Deutschland-Tournee in diesem Jahr wieder.

Nicht umsonst nennen sie sich selbst „Australiens heißester Export“. Mit ihrer brandheißen Tour unter dem Motto „Desert Dreams“ übertreffen die Australier alles, was bisher zu sehen war und entführen ihr Publikum in eine aufregende Welt.

Das Motto ist Programm, denn die Männer versuchen alles, um Träume wahr werden zu lassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Zuschauerinnen bekommen die einmalige Gelegenheit, den exotischen Tänzern ganz nah zu kommen. Einfach nur sitzen und zuschauen? Das funktioniert bei „Thunder From Down Under“ nicht.

Die Männer versprechen eine Show mit „wie in Stein gemeißelten“ Körpern, verführerischem Tanz, frechem Humor und dem Charme von Nachbarsjungen.

„Thunder From Down Under“ sind eben international bekannt dafür, eine der weltbesten Stripshows zu präsentieren.

Egal ob außergewöhnlicher Mädelsabend, ein ganz besonderes Geschenk für die beste Freundin oder auch einfach, um sich selbst ein bisschen zu verwöhnen – „Thunder From Down Under“ bietet dazu die beste Gelegenheit. Wer auf stählerne Muskeln und viel nackte Haut steht, ist bei dieser Show am richtigen Platz.

Eintrittskarten sind zum Preis von 50,50 und 70,50 Euro im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.