Der Elferrat mit Rakete in Fahrt. Foto: Ulrich Gösmann

Flower Power total beim Rosenmontagsumzug in Ahlen. Sogar eine Rakete brachte sich in Stellung.

Von Christian Wolff

Man nehme ein bisschen Woodstock, eine Prise San Francisco und einen Schuss „Beat-Club“ – und die Flower-Power-Zeit ist wieder da. Der Rosenmontagsumzug hat das Sessionsmotto der Narrhalla Ahlensis derart verinnerlicht, dass kaum ein Wagen, kaum eine Fußgruppe ohne Schlaghosen, Riesenbrillen oder Gammler-Matte auskommt.

Das 38-teilige Geschlängel bahnt sich in diesem Jahr einen etwas anderen Weg als gewohnt. Dass die Kolonie außen vor bleibt, hat sich herumgesprochen. Aus Richtung Schacht- und Hansa­straße macht sich gegen 14 Uhr eine kleine Völkerwanderung auf, um an Rottmann- und Zeppelinstraße alternative Standplätze einzunehmen.

Fotostrecke: Ahlener Rosenmontagsumzug 2018 Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Einen solchen steuert auch Stadtprinz Andy I. (Lerley) an. Am Zeppelin-Carree grüßt er sein Volk, bevor er sich als glanzvolles Schlusslicht in die bunte Blumenschar einreiht.

Unter den Wagen und Fußgruppen sticht derweil – wie schon seit Jahren – „Nord-West-Humor“ hervor. Mit ihrem nachgebauten Rathaus – mit Baujahr 1977 noch knapp am Ende der Hippie-Zeit und zum Beginn der Disco-Ära entlanggeschrammt – zieht die kreative Gemeinschaft die Blicke des Straßenpublikums auf sich. Der Zankapfel, in dem es an allen Ecken und Enden tropft, bekommt ihrer Meinung nach als künftige Seniorenresidenz mit Hanf-Plantage für die gute Laune eine gute Nachnutzung.

Ebenso heißer Favorit für eine Prämierung ist erneut die Fußgruppe des Ahlener Carnevals-Clubs (ACC). Als „Flower-Power-Giraffen“ lassen sie aufblicken. Die „Schwarz-Gelben Funken“ (SGF) als Heimatgesellschaft der Tollität lässt Uschi Nerke auch für diejenigen zum Kult werden, die zwischen 1965 und 1972 noch gar nicht auf der Welt waren. Wie sich die „Schlümpfe“ mit Hippies verbinden lassen, beweisen unterdessen die Akteure der KG „Nett un oerndlik“. Ex-BAS-Boss Karl-Heinz „Carlo“ Wilk setzt den blauen Gefährten kurzerhand eine Rasta-Mütze auf und steckt ihnen einen imitierten Joint an.

Eine charmante, persönliche Initiative für den Rosenmontagszug startet Fabian Recker von der „Werseflotte“ der Karnevalsgesellschaft „Pütt-Pott-Ploug“. Am Morgen kauft er 300 Rosen. Diese verteilt er zunächst an Zugteilnehmerinnen. Den Rest reicht er dann vom Wagen herab.

Welchen Meilenstein hat die Zeit von freier Liebe noch so zu bieten? Na klar: die Mondlandung. Ihr nehmen sich die SGF-Elferräte an, ziehen mit Rakete durch die Straßen der Wersestadt. „Der Mond ist nicht genug“, konstatiert Präsident Dominik Isermann, während die Rakete per Knopfdruck auf den blauen Himmel ausgerichtet wird, der – narrenfreundlich – nur ein paar dunkle Wolken durchziehen lässt. „Ein kleiner Schritt für den Elferrat, aber ein großer für den Ahlener Karneval“, sagt Ex-Narrenfürst André Rings – und erntet Kopfnicken seiner Begleitmannschaft.

Nach nur einer guten Stunde ist alles schon wieder vorbei, der Umzug passé. „Man merkt, dass ein ganzes Stück fehlt“, meint Katja Heitfeld, die als amtierende Königin des Bürgerschützenvereins auch der Karnevalstradition nicht abgeneigt ist. „Es lief reibungslos“, bestätigt am Spätnachmittag auch Jürgen Drews, neuer Technischer Leiter im Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS).