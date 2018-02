Von Christian Wolff

Womit aber selbst die beteiligten Gesellschaften nicht gerechnet hatten: Der Umzug passierte seine Strecke in Rekordzeit. Einige, die sich nach bewährtem Zeitschema auf den Weg in die Innenstadt gemacht hatten, sahen allenfalls noch die letzten Wagen. „Dabei war die Strecke laut Messung sogar 300 Meter länger“, wusste der Technische Leiter Jürgen Drews zu berichten. Womöglich habe es zwischendurch aber weniger Standzeiten gegeben.

Und auf dem Rückweg? „Da waren leider nur noch wenige Zuschauer an Indu­strie- oder Zeppelinstraße“, bedauert Christian Weirows­ki am Tag danach. „Im nächsten Jahr, wenn die Baustelle fertig ist, wird es mit Sicherheit wieder anders sein.“ Der Vorsitzende des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) ist dennoch zufrieden mit Ablauf und Umsetzung des Rosenmontags-Ereignisses. „Es gab keine besonderen Zwischenfälle, das ist die Hauptsache“, hält er im „AZ“-Gespräch fest. Und was ihn besonders gefreut habe: „Das Motto ,Flower- Power‘ wurde fast durchgängig umgesetzt.“ Sowohl bei Wagen und Fußgruppen als auch bei den Menschen am Straßenrand.

Der Marienplatz, erfahrungsgemäß das größte Ballungszentrum während des Umzugs, war in diesem Jahr jedoch überschaubarer besucht. „Die Leute haben sich offenbar mehr an Ost- und Weststraße verteilt“, so Weirows­ki. Beim Prinzenfrühstück, bei dem Stadtprinz Andy I. am Dienstag zahlreiche Helfer und Weggefährten begrüßte, lobte der BAS-Boss den Einsatz aller Beteiligten.