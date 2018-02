Weil ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtete, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring / Ecke Richard-Wagner-Straße. Zwei Personen wurden dabei laut Polizei verletzt.

Zwei verletzte Radfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Richard-Wagner Straße ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Pkw die Richard-Wagner-Straße in Richtung Konrad-Adenauer Ring, um auf diesen abzubiegen. Nach Angaben der Polizei übersah der Pkw-Fahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer, einen 51-jährigen Ahlener. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurde die 50-jährige Ehefrau des Radfahrers. Diese war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs und befand sich hinter ihrem Mann. Durch den Sturz des Mannes musste die Frau stark abbremsen und verletzte sich dabei am Bein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Adenauer-Ring wurde während der Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.