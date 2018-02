Am Sonntag, 18. Fe­bruar, findet die nächste Veranstaltung in der beliebten Reihe „Kindertheater am Sonntag“ des Juk-Hauses statt. Dieses Mal wird sich der Vorhang allerdings um 16 Uhr im Jugendzentrum Ost am Wetterweg heben. Und wie vom Juk-Haus gewohnt, öffnet auch das JZ Ost schon um 15 Uhr.

Mit einer großen Auswahl von Spielen und verschiedenen Räumen haben Familien viele Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen Nachmittag gemeinsam zu erleben. Dazu verbreitet sich im ganzen Haus der süße Duft von gebackenen Waffeln und heißem Kaffee aus. Und dann heißt es Bühne frei für das „Sauresani-Theater“ mit dem Stück „Die große Sauresani-Sause“.

Zum Inhalt: Das wäre doch gelacht, wenn Rudolf, der Clown vom „Sauresani- Theater“, nicht genauso wie die großen Artisten eine fantastische Show auf die Beine und die Bretter stellen könnte! Und so tolpatscht sich der Clown durch die Herausforderungen der Artistik. Zwei Handschuhe und ein Hut können da zu tückischen Objekten werden. Gut, dass es die Kinder im Publikum gibt. Denn ohne seine Zuschauer würde Rudolf schon bei der ersten Ansage in heillosem Durcheinander versinken.

Die „Sauresani-Sause“ ist eine fröhliche Mischung aus Clownerie, Jonglage, Einradartistik und Akrobatik, gewürzt mit viel Witz. Ein Programm zum gemeinsamen Erleben, Staunen, Mitmachen und -lachen für Leute ab vier Jahren bis zum pensionierten Akrobaten.

Auch die letzte Veranstaltung der Reihe „Kindertheater am Sonntag“ am 18. März wird im Jugendzentrum Ost stattfinden. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person. Vorbestellungen sind unter Telefon 6 01 46 oder direkt im JuK-Haus möglich.