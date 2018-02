Als Polizisten am späten Donnerstagabend auf der Weststraße in Ahlen einen Motorradfahrer kontrollieren wollten, stieg er ab und ergriff die Flucht. Den Angaben der Polizei zufolge rannte der Mann in ein Gebäude, wohin ihm die Beamten folgten. In dem Haus stellten sich ein 20-Jähriger und ein

25-Jähriger den Beamten in den Weg.

Polizisten geschlagen

Der Aufforderung der Einsatzkräfte, den Weg frei zu geben, kamen die beiden nicht nach. Ganz im Gegenteil: Als die Polizisten die beiden zur Seite drängen wollten, stießen und schubsten sie die Beamten. Der Jüngere der beiden schlug einem Beamten mit der Faust gegen die Schulter. Das ließen sich die Ordnungshüter nicht gefallen und nahmen ihn in Gewahrsam

Als die Beamten das Gebäude mit weiteren Einsatzkräften erneut betraten, stellte sich ihnen der 25-Jährige zunächst wieder in den Weg. Doch diesmal schnappten sie den zuvor geflüchteten Motorradfahrer. Da der Verdacht bestand, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte, brachten sie ihn zur Polizeiwache und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.