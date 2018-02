Eine routinemäßige Verkehrskontrolle entwickelte sich am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Es begann damit, dass gegen 22.10 Uhr die Besatzung eines Streifenwagens auf der Weststraße einen Motorradfahrer kontrollieren wollte. Bei Erblicken der Beamten stellte der sein Fahrzeug ab und lief in ein Gebäude.

Die Beamten verfolgten den Fahrer. In dem Haus stellten sich ihnen ein 20-Jähriger und ein 25-Jähriger in den Weg und verhinderten die Verfolgung. Der Aufforderung der Einsatzkräfte, den Weg freizugeben, kamen die beiden nicht nach. Als die Polizisten die Männer zur Seite drängen wollten, wehrten sich diese durch Stoßen und Schubsen. Der 20-Jährige schlug einen Beamten mit der Faust gegen die Schulter. Die Beamten konnten ihn festhalten und in Handschellen legen. Sie brachten ihn in das Zentralgewahrsam auf der Polizeiwache.

Als die Beamten das Gebäude mit Verstärkung erneut betraten, stellte sich ihnen der 25-Jährige zunächst wieder in den Weg. Es gelang den Einsatzkräften dann, den zuvor geflüchteten Fahrer in dem Haus zu ergreifen. Da der Verdacht bestand, dass er das Motorrad unter Drogeneinfluss geführt hatte, brachten sie ihn zur Wache und ordneten eine Blutprobe an.