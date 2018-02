Vor wilden Pferden wird gewarnt

Ein Boot wippt sanft auf einem See von scheinbar unendlicher Größe. Wellen gibt es keine, die Wasseroberfläche wird nur leicht vom Wind gestreichelt. Ein Bild, das eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. „Dieses Land berührt die Seele“, sagt der Berliner Fotograf Dirk Bleyer über Masuren. Dass er damit keineswegs übertreibt, konnten die 480 Besucher seiner Multivisionsshow am Donnerstagabend in der Stadthalle schnell spüren. Denn was ihr folgte, war eine echte Liebeserklärung Bleyers an eine einzigartige Region Europas, die einer Sage nach dort liegt, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute. Perlen, die Bleyer bei mehreren Reisen in den Nordosten Polens fotografierte und kurzerhand mit nach Ahlen brachte.

Eine davon ist die prächtige, mittelalterlich wirkende Stadt Thorn, wo man im Stadtzentrum noch heute zahlreiche historische Gebäude, wie beispielsweise das berühmte Sternhaus, besichtigen kann. Zudem befindet sich dort das Geburtshaus von Nikolaus Kopernikus. Markantes Kennzeichen der Region Masuren sind zudem prachtvolle Schlösser, von denen das wohl bekannteste die Marienburg ist. Sie gilt als größtes Backsteingebäude Europas und mit drei inein­ander geschachtelten Burgen zugleich als uneinnehmbare Festung.

Als „Perle der Ostsee“ galt zudem einst Danzig, das jedoch im Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört wurde. Nach Bleyers Einschätzung ist der Wiederaufbau jedoch sehr gut gelungen und hat der Stadt auch „wieder eine Seele gegeben“. Was Danzig heute ausmache, seien nicht nur die historischen Orte, sondern auch die Menschen, die diese mit Leben füllen. So trifft man beispielsweise in der Langgasse, einer großen Shoppingmeile, unweigerlich auf einen als Piraten verkleideten Einheimischen, der quasi zum Inventar der Meile gehört und es bei Touristen gar zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Das gilt auch für die Häuser in der Frauengasse, die heute immer noch die Terrassen aufweisen, die einst zum Beladen von Pferdekutschen benutzt wurden. Eine imposante Wirkung geht zudem von der Marienkirche aus, die über 25 000 Gläubigen Platz bietet.

Neben pulsierenden Städten zeichnet sich die Region Masuren aber vor allem durch ihre idyllische Landschaft aus. Kristallklare Seen einerseits und riesige dunkle Wälder andererseits? Wem das gefällt, der ist in Masuren genau richtig. „Die Menschen dort sind so, weil die Natur sie so macht“, berichtete der Referent, der auf sei­ ­nen Reisen viele interessante Persönlichkeiten traf. So konnte er Anek­doten über Christel, ein „wahres ostpreußisches Original“, erzählen, mit der es auf eine Bootstour ging.

Ganz ungefährlich scheint ein Ausflug in die wilde Natur jedoch nicht zu sein. Jedenfalls dann, wenn man versucht, Wildpferde zu füttern. „Bei Äpfeln kennen die definitiv keinen Spaß“, erklärte Bleyer. Auf den Spuren der Geschichte können Touristen zudem in dem kleinen Ort Rösel wandeln. „Der ist vom Krieg einfach vergessen worden“, berichtete Bleyer den verdutzten Zuschauern, während er Bilder von jahrhundertealten Fachwerkhäusern zeigte, die man sonst wohl kaum mehr zu sehen bekommt. Ein Reiseandenken lässt sich dort übrigens auch gut erwerben. „Die Bewohner sind berühmt für ihre Schweiß- und Schmiedearbeiten“, gab es einen Tipp des Experten.

Ganz anders als in Rösel sieht es hingegen in der Stadt Kaliningrad aus, die einst Königsberg hieß. Dort sind die meisten Zeichen deutscher Geschichte mittlerweile aus dem Stadtbild verschwunden. Eine der wenigen Ausnahmen bildet lediglich der Königsberger Dom, der auch heute noch eine städtebauliche Dominante darstellt.

Echte Perlen? Die findet man in Masuren in zweierlei Hinsicht: Sowohl in der Natur als auch in den historischen Städten. Durchaus ein spannender Kontrast.