25 „Milchentdecker“ beweisen Geschmack

In welchen Lebensmitteln steckt überall Milch drin? Das konnten die Viertklässler der Lambertischule bei der „Milchentdecker-Kochtour“ am Freitagvormittag erfahren. Milch in einem Wrap? Der Frischkäseaufstrich macht’s möglich.

Die Landfrauen haben mit der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in Kooperation mit dem NRW-Landwirtschaftsministerium die „Milchentdecker-Tour“ ins Leben gerufen. Denn Zahlen belegen, dass der Schulmilchverbrauch in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist. Anneliese Upgang, selbst Landwirtin aus Vreden, legte dann auch Wert darauf, dass die Schüler Milch in anderen Lebensmitteln entdecken. „Milch hat viele Nährstoffe“, pries sie das weiße Naturprodukt. Denn ein Glas Milch enthält viele Inhaltsstoffe wie Calcium, das sehr wichtig für den Knochenbau ist. Davon ist in einem Glas Milch so viel wie in zehn Litern Mineralwasser. „Da haben wir ganz viel Energie“, überzeugte die Landfrau.

Viele Köche verderben den Brei? Nicht unbedingt. Foto: Ralf Steinhorst

Milch findet sich auch in vielen internationalen Gerichten. Um drei davon zuzubereiten, hatte Anneliese Upgang mit Claudio Hoffmann und Violetta Seibel extra eine kleine mobile Küche mitgebracht. In Gruppen wurden dann spanischer Milchreis, amerikanische Wraps und indischer Trauben-Birnen-Lassi an den Tischen zubereitet. Und zwar so viele Portionen, dass jedes der 25 Kinder jedes Gericht probieren konnte. Dementsprechend mussten die auf vier Personen ausgelegten Rezepte angepasst werden.

Mit dabei waren auch fünf Mütter, die das Kochen zusammen mit Lehrerin Jacqueline Brown gerne unterstützten. Mit den knallorangenen Schürzen mit dem Aufdruck „Milch kann mehr“ machte es umso mehr Spaß. „Es ist schön, dass die Kinder in Gruppen etwas mit natürlichen Produkten ausprobieren können“, zeigte sich Mutter Tatjana Middendorf begeistert. Denn es musste viel Obst und Gemüse geschnitten oder gerieben werden. Zum Schluss stellten die kleinen Köche alles zu einem großen Buffet zusammen. Nach dem Spülen durften sie dann alles fleißig probieren.

Die „Milchentdecker-Tour“ war sozusagen die Vorspeise zur Themenwoche „Ernährung und Gesundheit“ vom 19. bis 23. Februar an der Lambertischule. Aber schon jetzt gibt es dort dreimal in der Woche Schulobst in den Pausen. Das kommt an, wie Schulleiterin Gudrun Kraus beobachtet hat: „Beim Frühstück sind die Rohkostplatten ganz schnell leer.“