Es fehlt an Hilfestellung

Die Volkshochschulleiter aus Beckum und Hamm, Christa Paschert-Engelke und Bernd Lammers, saßen am Freitag mit am Tisch im Alten Rathaus, um gemeinsam mit ihrem Ahlener Kollegen Rudolf Blauth ihre Sorgen um die weitere Entwicklung des Zweiten Bildungswegs Klaus Kaiser (CDU) vorzutragen. Dem Parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft ist die Thematik nicht fremd, denn vor seiner Wahl in den Landtag leitete er selbst die VHS im Hochsauerlandkreis.

Im Gespräch skizzierte Blauth, dass sich die Teilnehmerschaft an den Kursen für den Hauptschulabschluss verändert habe. In einem Schreiben vom 3. Januar dieses Jahres an den Staatssekretär hatte der Kreis Warendorf bereits darauf verwiesen, dass heute nicht Karriere orientierte Berufstätige die Hauptzielgruppe bildeten, sondern Menschen, die nach dem Scheitern im allgemeinbildenden Schulsystem und missglückten Versuchen, im Erwerbsleben Fuß zu fassen, bevorzugt einen weiteren Anlauf für einen Schulabschluss über den Zweiten Bildungsweg nähmen. Für diese Zielgruppe fehlten aber nach Meinung der drei VHS-Leiter entscheidende Hilfestellungen. So gebe es weder Mittel für eine sozialpädagogische Betreuung, die sich vielfach als notwendig erweise und in Ahlen kommunal aufgebracht werde, noch die Möglichkeit für Praktika. Selbst ein Besuch außerschulischer Lernorte wie „PhänomexX“ auf der Zeche in Ahlen sei nicht vorgesehen, bedauerte Blauth.

Für die VHS Beckum wies Fachbereichsleiterin Gaby Fartmann auf die schwierige Situation für eine kleine Volkshochschule hin. „Wir sind die kleinste VHS im Kreis und haben das größte Angebot beim Zweiten Bildungsweg“, ergänzte Paschert-Engelke die Ausführungen. Dabei stoße man schnell personell an Grenzen.

„Wir haben mehr Kurse und mehr Teilnehmer“, führte Bernd Lammers für die VHS Hamm aus, aber die Probleme seien ähnlich gelagert. Besonders aufwendig seien die Abrechnungen mit Bundesbehörden oder der Eurobürokratie in Brüssel, wenn es sich um ESF-Mittel handele, wurde allgemein beklagt.

Dem stellte Kaiser das Weiterbildungsgesetz in NRW mit vergleichsweise einfachen Abrechnungskriterien nach Kursteilnehmern und Stunden gegenüber. Aber bei der Verabschiedung des Weiterbildungsgesetzes vor mehr als 40 Jahren habe noch niemand an Online-Veranstaltungen gedacht. Er nehme die Anregungen aus Begegnungen vor Ort mit nach Düsseldorf. Sein Grundsatz sei, zunächst zu sammeln, denn er sei kein Freund von Schnellschüssen.

Zuvor war Kaiser, der von der Abteilungsleiterin für Weiterbildung, Regierungsschuldirektorin Frauke Eule, begleitet wurde, von Bürgermeister Dr. Alexander Berger willkommen geheißen worden. Berger stellte Kaiser die VHS als Einrichtung vor, die ihren Auftrag, Menschen eine zweite oder dritte Chance zu eröffnen, sehr ernst nehme. Das Gehörte quittierte der Staatssekretär mit einem typisch westfälischen Kompliment: „Nicht schlecht“. Das er anschließend durch „gut“ ersetzte.