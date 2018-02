Wilde Saltos, waghalsige Sprünge über Mauern, unglaubliches Durchfluten des Körpers von den Haar- bis in die Zehenspitzen mit Adrenalin. All das und noch viel mehr zeichnet Parkour, Freerunning und Tricking aus. Am Samstag, 24. Februar, von 17.15 bis 18.45 Uhr startet für 15- bis 20-jährige Jugendliche das Training in der Sporthalle am Stephansweg (ehemalige Paul-Gerhardt-Schule). Für diese Altersgruppe sind noch sieben Plätze frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Das Training für die unter 15-Jährigen ist bereits ausgebucht.

Mitzubringen sind sportliches Outfit, markierungsfreie Turnschuhe und bei Bedarf Getränke in Plastikflaschen. Die Parkour-Profis Felix Beckhoff und Lukas Menne von der Münsteraner TOS-Crew leiten die Gruppe an. Die folgenden Trainingstermine werden den Teilnehmern beim ersten Training bekanntgegeben.

Das Angebot findet im Rahmen des „Fair-Play verbindet“-Projekts der Schuhfabrik in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit statt und ist für die Teilnehmer kostenlos. Weitere Interessierte können sich bei Theo Heming unter Telefon 9 60 97 35 oder theo.heming@schuhfabrik-ahlen.de anmelden.