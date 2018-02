Melkschemel als Klassiker

„An diesem Tisch sind bestimmt einige von Stühlen besessen“, schmunzelte Dr. Thomas Schriefers , Kurator der neuen Ausstellung „I am a chair“ im Kunstmuseum Ahlen, bei der Vorstellung derselbigen. Einer von ihnen ist sicherlich Werner Löffler. Er stellt mit seiner gleichnamigen Firma nicht nur Büro- und Wohnmöbel her, er sammelt zudem seit 1987 Sitzmöbel aus verschiedenen Epochen und Materialien. Rund 2000 Objekte umfasst die „Löffler Collection“ in Reichenschwand inzwischen.

Etwa 80 von ihnen können ab heute im Kunstmuseum Ahlen besichtigt werden. Darunter befindet sich auch so mancher Designklassiker, wenngleich es in der Ausstellung nicht allein um die Gestaltung der Sitzmöbel geht, weswegen Werner Löffler den Begriff „Klassiker“ auch anders füllt: „Für mich ist ein Klassiker zum Beispiel ein Melkschemel.“

Die Ausstellung beleuchtet über den Designaspekt hinaus kulturelle Hintergründe und unterschiedliche Sitzrituale und zeigt so eine Kulturgeschichte des Sitzens. „Die ältesten Stuhltypen sind Throne“, erläutert Schriefers. Während Stühle ein mitteleuropäisches Phänomen seien, gäbe es Throne auf der ganzen Welt. Verschiedene Exponate im Erdgeschoss erinnern an den ursprünglichen Zusammenhang von Stuhl und Würde.

Das bequeme Sitzen bildete sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts aus: Kanadier mit verstellbarer Lehne, Komfortsessel, aber auch der futuristisch anmutende „Sunball“ mit integrierter Musikanlage von Ferdinand Ris und Herbert Selldorf zeigen dieses Bedürfnis.

Auch die neue Freizeitbewegung in den 20er Jahren kann man an den Sitzmöbeln der Zeit ablesen: Leichte, wetterfeste und klappbare Stühle und Liegen kommen auf. Ein Vorläufer war sicherlich der Gehstock mit Sitz für Damen, ein Werksentwurf der Gebrüder Thonet aus dem Jahr 1885. Die zunehmend sitzende Ar­beitswirklichkeit bringt Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Bürostuhlmodelle hervor.

Doch die Welt der Stühle wurde nicht nur durch den gesellschaftlichen Wandel verändert, sondern auch durch neue Werkstoffe. Diesem Thema widmet sich vor allem der zweite Teil der Ausstellung. Nach Holz- und Eisenmodellen erlaubte vor allem der Kunststoff neue Konzepte. Aber auch das Experimentieren mit Glas brachte ansehnliche Ergebnisse, wie den „Ghost-Chair“ von Cini Boeri und Tomu Katayanagi hervor.

Kurator Dr. Thomas Schriefers gelingt es, die Sitzmöbel mit einer bewussten Objektgruppierung in einen Dialog treten zu lassen. Auch damit macht er deutlich, dass es hier nicht nur um einen Alltagsgegenstand geht, sondern um „Charaktere“, wie es auch schon der Titel der Ausstellung andeutet. Stefan Kraus, Leiter des Kolumba Museums Köln, kann dieser Sichtweise nur zustimmen: „Ich habe in Stühlen schon immer Persönlichkeiten gesehen.“ Seine Fotografien, die verlorene Stühle irgendwo in der Landschaft zeigen, sind ebenfalls in der Ausstellung vertreten. Genauso wie die ohne Stuhl freihockende Figur „Ferdinand Ullrich“ und das achtteilige Keramikfries „Schläfer“ der Sendenhorster Künstlerin Silke Rehberg. Letzteres ergänzt die Ausstellung um das Motiv des Schlafens.

Immer wieder stellt sich in der Ausstellung die Frage: Was ist ein guter Stuhl? „Wir wollen darauf keine Antwort geben“, sagt Schriefers, lädt die Besucher aber ein, sich kreativ mit der Frage ausein­anderzusetzen. Im Entréebereich des Forums stehen dafür Pinnwände zur Verfügung.

Die Ausstellung wird heute, 17. Februar, um 16 Uhr eröffnet. Zur Eröffnung sprechen Museumsdirektor Burkhard Leismann und Ausstellungskurator Dr. Thomas Schriefers. Zu sehen sind die Objekte bis zum 1. Mai. Begleitet wird die Ausstellung von einem künstlerisch vielseitigen Rahmenprogramm, einem Konzertabend am 3. März, einer öffentlichen musikalischen Führung am 11. März und einem „Rendezvous der Künste“ mit Literaturwissenschaftlerin Dr. Dalia Klippenstein am 19. April. Zur Ausstellung erscheint zudem das Buch „I am a chair“.