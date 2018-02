Eine Ära geht zu Ende

Beim Heimat-Förderkreis für Westfälische Tradition ging am Samstagnachmittag eine Ära zu Ende. Nach 22 Jahren trat der Vorsitzende Heinrich Kemper in Mittrops Hof in der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an. Einstimmig wurde Christa Schwab zu seiner Nachfolgerin gewählt. Heinrich Kemper bleibt dem Vorstand aber als Beisitzer erhalten.

Zunächst hatte der stellvertretende Vorsitzende Udo Wagener einen Abriss über das vergangene Jahr im Heimat-Förderkreis gegeben. Besondere Ereignisse waren die Fahrt zur Zeche Nachtigall , die Einweihung der Goethe-Spruchsteine in der Langst sowie die Vorstellung des neuen „Beflügelten Aals“ beim Glühweinabend. Dabei waren 250 Euro für das psychosomatischen Turnen der OGS Paul-Gerhardt-Schule gesammelt worden.

Luise Roth berichtete von einer stabilen Mitgliederzahl. Zwar sei die 2017 von 98 auf 96 zurückgegangen, doch habe es 2018 zwei neue Eintritte gegeben. Zurzeit wird die Homepage überarbeitet, Ende März geht sie online. Inzwischen sammeln die Heimatfreunde wieder Beiträge für den neuen „Beflügelten Aal“. Zudem werden Nachdrucke fehlender Ausgaben erstellt. „Davon sind zwölf Jahrgänge betroffen, weil sie vergriffen sind“, erklärte Udo Wagener. Schriftführerin Mechthild Massin ist damit intensiv beschäftigt.

Die Kooperation mit dem Heimatverein Ahlen von 1919 soll weiter intensiviert werden, der neue Jahreskalender kommt unter der Bezeichnung „Heimatverein – Heimat-Förderkreis“ heraus. „Es gibt Gerüchte zu einer Fusion – aber daran ist noch nicht zu denken“, bekräftigte Udo Wagener jedoch.

Bei den Vorstandswahlen wurden sämtliche Positionen einstimmig besetzt. Christa Schwab ist neue Vorsitzende, Stellvertreter bleibt Udo Wagener. Luise Roth verwaltet weiterhin die Kasse, zu ihrer neuen Stellvertreterin wurde Rita Röller gewählt. Die Anzahl der Beisitzer hat sich von sechs auf sieben erhöht. Während Erika Isermann, Winfried Michalski, Barbara Pawlowski, Inge Wagener und Ursula Woeste bestätigt wurden, fungieren der Heinrich Kemper und Mechthild Massin neu als Beisitzer. Für Reinhold Leuthardt wurde Karin Füchtjohann zur neuen Kassenprüferin bestellt.

Als Dank für seine Verdienste wurde Heinrich Kemper, einer der Gründungsväter, mit einem Präsent geehrt. Seit 1996 hatte er den Heimat-Förderkreis geführt. „Seit über 20 Jahren hast du den Verein geprägt“, zollte ihm sein Weggefährte Udo Wagener Respekt.