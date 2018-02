Probenort Tönnishäuschen – Spielorte Shanghai, Beijing, Nanjing und weitere große Städte in China. Die Band „The Ignition“ hat den Sprung in die Livehäuser der chinesischen Metropolen geschafft. So etwas läuft aber natürlich nicht ganz konflikt- und problemfrei. Und darüber dreht Max Meis , Journalist und Filmemacher, eine Dokumentation mit dem Titel „Rock China Roll – eine deutsche Band auf Tour im Reich der Mitte“.

„Der Film hat am 21. April bei uns im Cinema Premiere“, kündigt Martin Temme am Samstag beim Pressetermin an. Bis dahin benötigt der Filmemacher aber noch finanzielle Unterstützung und ruft deswegen zu einem „Crowdfunding“ auf – eine private Finanzierung, keine Spende. „Der Beteiligte erhält je nach Betrag einen realen Gegenwert für seinen Einsatz“, erklärt Max Meis.

Der begleitete im vergangenen Jahr die Band auf ihrer zehntägigen Tour durch acht Millionenstädte und mit neun Konzerten. Die Bandmitglieder Tim Jungmann , Thorsten Westermann, Norbert Brinkmann, Michael Fischer und Roadie Dennis Lückemeier reisten grundsätzlich allein und ohne einheimische Begleitung: „Was in den Metropolen wie Shanghai noch funktioniert. Aber in den kleineren Städten, etwa von der Größe Berlins, nicht mehr, da spricht kein Mensch Englisch“, erzählt Tim Jungmann. Das habe zu skurrilen Situationen geführt. Günstig die Momente an denen ein freundlicher Helfer über das Telefon zu erreichen war. Der brachte den auf Englisch vorgetragenen Wunsch dann auf Chinesisch vor. Und mit Glück konnten so die Fahrkarte, das Hotelzimmer oder der Termin für den nächsten Auftritt klar gemacht werden.

Überhaupt sei schon das Reisen an sich eine eigene Geschichte gewesen. „Es gibt dort nur die chinesische Schrift, die Bahnhöfe sind gigantisch und die kleineren immer noch so groß wie der Flughafen Münster-Osnabrück“, berichtet Norbert Brinkmann. Dazu komme, dass die Musiker mit ihrem Gepäck auf Bahn und Busse angewiesen waren. Denn für den Flieger sei die Gepäckfülle zu sperrig gewesen.

Aber der Vorteil der ganzen Operation: „Wir kommen total nahe an die Menschen heran, wir sind die Exoten und für die Menschen dort ein echtes Erlebnis“, ergänzt Michael Fischer.

So ist der Film ganz klar kein Konzertfilm. Eher ein Roadmovie mit musikalischen Anklängen. „Wir zeigen, wie es auf der Reise zugeht – mit allem Glück und Pech, mit Lustigem und Nachdenklichem“, verspricht Max Meis. Er als Filmer habe die Gruppe und ihre Erlebnisse gänzlich unbeachtet von der staatlichen Aufsicht überall und völlig ungestört beobachten können.

Wer sich an dem Werk finanziell beteiligen will, kann sich auf unter www.visionbakery.com/rock-china-roll informieren. Die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis zum 21. März. Die Maßnahmen seien für Unternehmen zum Beispiel steuerlich absetzbar, betont Meis abschließend.