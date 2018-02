„I’m sexy and I know it“, schallt es am Freitagabend in ohrenbetäubender Lautstärke in der Stadthalle. Währenddessen reißt sich auf der Bühne ein durchtrainierter junger Mann mit Waschbrettbauch lasziv sein Shirt vom Leib. Er lässt das verschwitzte Stück Stoff in der Luft kreisen und deutet einen Wurf ins Publikum an. In diesem Moment bricht ein wahrer Kreisch-Tsunami los. Jede Zuschauerin will es haben, ein Andenken vom „heißesten Export“ Australiens. Kein Wunder, denn die erotischen Tänzer der Gruppe „Thunder From Down Under“ geben auf der Bühne und auch mitten im und auf dem Schoß des Publikums Vollgas.

Ein einfacher Strip? Langweilig. Bloß zugucken? Gähn. Die Jungs der australischen Gruppe gehen am Freitag weit darüber hinaus und öffnen mit ihrer brandheißen Tour „Desert Dreams“ für mehrere hundert Damen das Tor zum „Theater der Träume“ ganz weit.

„Heute könnt ihr euren Ex-Freunden den Mittelfinger zeigen“, brüllt der Sprecher der Gruppe ins Publikum. „Ex-Freunde? Was sollen wir denn damit?“, dürften sich in dem Moment viele Frauen im Publikum denken. Denn sie haben einfach bloß eine unbändige Lust auf nackte Tatsachen und stahlharte Muskelpakete.

Muskel Foto: Martin Fedlhaus

Und genau das liefern ihnen die Australier in einer mehrstündigen Show, die die Temperaturen in der Stadthalle in schwindelerregende Höhen treibt. Mal erscheinen die Tänzer im Militäroutfit, mal als Feuerwehrleute oder auch als Stammesoberhäupter aus der afrikanischen Prärie. Doch am Ende gipfeln eigentlich alle Tanzeinlagen gleich: Die Herren der Schöpfung haben fast nichts mehr an. Berührungsängste mit dem Publikum? Gibt es nicht. Und so holen die knackigen Männer eine Dame nach der anderen auf die Bühne. Diskretion? Nicht an diesem Abend. „Was ist deine Lieblingsstellung?“, wird Kira gefragt. „Ich bin verheiratet, das ist schon zu lange her“, kontert die abgebrüht. Dafür erinnert sie sich aber genau, wie sich ein weiblicher Höhepunkt anhört. Noch Fragen? Das Publikum hat jedenfalls keine mehr und lässt einen wahren Jubelsturm ausbrechen.

Beate zaubert mit einem der Tänzer kurzerhand eine heiße Sohle auf das Parkett. Und, war das gut? „Ich hätte nicht gedacht, dass das heute so scharf wird“, antwortet Beate der „AZ“. Doch es gibt auch Damen, denen die Herren Tänzer an diesem Abend etwas zu frech sind. So springt ein knackiger Nackedei einer Frau auf den Schoß, die gar nicht begeistert wirkt. Als Bestrafung dafür kassiert er einen Klaps auf den Hintern. „Den hat er verdient“, berichtet die Dame mit einem Augenzwinkern. Für Müge hingegen gibt‘s keine Bestrafung. Sie feiert ihren Junggesellinnenabschied und darf sich über einen persönlichen Tanz freuen. Und wer hatte die Idee dazu? „Ich fand das passend“, outet sich Freundin Pelin: Die Gruppe sei zwar ein „bisschen klischeehaft, aber cool“. Eine Aussage, die man so nicht ganz unterschreiben kann, denn cool bleiben am Freitag nur die Jungs auf der Bühne.