Zu einem weiteren Konzert in der Reihe „Get Jazzed in Ahlen“ lädt die Kulturgesellschaft am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr in den Saal Sandgathe, Wilhelmstraße, ein. Zu Gast wird die Jazzband „Kenturah‘s Kitchen“ sein. Das holländische Trio, bestehend aus dem Pianisten Ed Baatsen , dem Bassisten Han Slinger und dem Schlagzeuger Bert Kamsteeg, bildet diese Formation, die einen kurzweiligen Jazzabend verspricht.

In ihrer Zusammensetzung sind sie zwar unbestreitbar ein Klaviertrio, jedoch mit einer Besonderheit: Sie machen ihr ganz eigenes Ding – sowohl solistisch als auch im spielerischen Miteinander. Das Trio leitet seinen Namen von der amerikanischen Künstlerin Kenturah Davis ab, die ihren Werken mit einer Mischung von Porträtkunst und Design aus unterschiedlichen Perspektiven Ausdruck verleiht. Ihre außergewöhnliche Art zu malen hat die Band bei ihrer Arbeit, insbesondere im Bereich der musikalischen Improvisation, inspiriert.

In ihrem Atelier in Den Haag haben sie einen eigenen Stil entwickelt, der schwer zu kategorisieren, aber als zeitgemäßer Jazz anzusehen ist. Die Verwendung unterschiedlicher Taktarten, Kon­trabass-Effekte und eine Vielfalt an Rhythmen und Stimmungen, gepaart mit einer dynamischen Spielweise, zeigt die grenzenlose Vielseitigkeit von „Kenturah‘s Kitchen“. Eine Jazzband, die den Begriff des Klaviertrios neu definiert.

Tickets sind in der Vorverkaufsstelle der Stadthalle an der Friedrich-Ebert-Straße, Telefon 20 00, und im Reisebüro Dr. Pieper am Markt erhältlich. Mitglieder der Kulturgesellschaft haben freien Eintritt zu diesem Konzert.