Erst anmelden – dann anzünden

Mit dem Aschermittwoch ist noch lange nicht alles vorbei. Die begonnene Fastenzeit führt direkt auf die Osterfeiertage zu. Schon jetzt gilt es aus städtischer Sicht, einige Ratschläge zu beachten, damit das Brauchtum zu Ostern nicht zum Ärgernis für Anwohner und zur lebensbedrohenden Gefahr für Tiere wird.

So darf nämlich nicht in jedem Garten ein Osterfeuer entzündet werden. „Der öffentliche Charakter ist ein wesentlicher Bestandteil des Brauchtums“, sagt Wolfgang Mächling vom Ordnungsamt . Diese Voraussetzung sei etwa bei einem Kleingarten oder einem Sportverein, bei dem auch jede vereinsfremde Person Zugang habe, gegeben. Privatpersonen sei es dagegen verboten, im eigenen Garten Brauchtumsfeuer abzubrennen. Grundsätzlich gilt: Osterfeuer müssen beim Ordnungsamt schriftlich angezeigt werden. „Bis spätestens eine Woche vor dem Abbrennen müssen wir davon wissen“, so Mächling.

„ Damit die Tiere Gelegenheit zur Flucht haben, sollte das Brennmaterial am Tag vor dem Abrennen noch einmal umgeschichtet werden... Damit die Tiere Gelegenheit zur Flucht haben, sollte das Brennmaterial am Tag vor dem Abrennen noch einmal umgeschichtet werden... “ Wolfgang Mächling

Der Spaß am Osterfeuer vergeht, wenn Tiere dabei leiden müssen. Große Reisighaufen sind ein idealer Lebensraum für Kleintiere. Käfer, Wildbienen, Kröten, Kleinvögel, Igel und Wiesel sind nur einige Arten, die hier ein vermeintlich sicheres Versteck finden. Wolfgang Mächling warnt: „Damit die Tiere Gelegenheit zur Flucht haben, sollte das Brennmaterial am Tag vor dem Abrennen noch einmal umgeschichtet werden, zugleich können dabei noch ungeeignete Stoffe aussortiert werden. Denn generell gilt: Mit dem Aufschichten des Brennmaterials sollte frühestens drei Wochen vor Ostern begonnen werden, da das Lagern derartiger Materialien über einen längeren Zeitraum nicht nur Tiere anlockt, sondern erfahrungsgemäß auch zum Ablagern von Abfällen führt.

Schriftliche Anzeigen können ab sofort gerichtet werden an: Stadt Ahlen, Der Bürgermeister, Fachbereich 1, Recht, Ordnung und Zentrale Vergabe, 59225 Ahlen, per Fax auch an die 5 94 13 oder per E-Mail an Osterfeuer@stadt.ahlen.de. Anzeigevordrucke sind auch erhältlich im Bürgerservice des Rathauses, im Zimmer E 06 und im Internet unter www.ahlen.de. Weitere Auskünfte erteilt Wolfgang Mächling im Ordnungsamt unter Telefon 5 92 00 ( maechlingw@stadt.ahlen.de ).

Hier noch weitere Verhaltensregeln aus dem Rathaus: Osterfeuer dürfen nicht für die Abfallbeseitigung missbraucht werden. Verbrannt werden darf nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie Schnittholz. Das Feuer darf nicht zur Beseitigung von sonstigen Abfällen wie Haus- und Sperrmüll, Reifen, Plastikabfälle und ähnlichen Materialien genutzt werden.

100 Meter Mindestabstand zum Haus

Als Mindestabstand zwischen Feuerstelle und Wohngebäude sind 100 Meter einzuhalten. Sonstige Bauten müssen mindestens 25 Meter entfernt liegen. An öffentliche Verkehrsflächen darf das Feuer nicht näher als 50 Meter heranreichen, für Wirtschaftswege gelten zehn Meter Abstand.

Beim Anzünden dürfen keinesfalls flüssige Brennstoffe wie Benzin oder Öl verwendet werden, da diese Stoffe bei unsachgemäßer Handhabung nicht nur gefährlich sind, sondern auch zu einer Verschmutzung von Boden und Grundwasser führen können.

Stadt macht Stichproben

Auch ist unbedingt die Windrichtung zu beachten. Das Feuer darf, wie es weiter heißt, nur so abgebrannt werden, dass nicht durch Rauch oder Funkenflug Personen oder benachbarte Grundstücke gefährdet werden. Dass das Feuer stets beaufsichtigt wird und einfache Löschmittel (Sand, Schaufeln, Decken oder Gartenschlauch) für alle Fälle in der Nähe sind, sollte selbstverständlich sein. Ist das Brennmaterial schließlich zu Asche verbrannt, ist die restliche Glut zu löschen und gründlich gegen Funkenflug mit Erde abzudecken. Innerhalb einer Woche nach dem Abbrennen sind die Osterfeuerplätze zu säubern und die Verbrennungsrückstände zu entsorgen.

Der Kommunale Ordnungsdienst wird zwischen Karsamstag und Ostermontag in den Abendstunden stichprobenweise prüfen, ob die Regeln zum Schutz von Mensch und Tier eingehalten werden.