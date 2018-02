Wiesen und Wege „wie verwüstet“

Er könne den Stadtpark auf seinen täglichen Spaziergängen nur noch mit Tränen in den Augen betreten, meldet sich Dr. Gotthard Friedrich zu Wort. Als direkter Anwohner hat er es nicht weit, um zu sehen, was Orkantief „Friederike“ anrichtete. Mehr noch: Holzfäller hätten jetzt zusätzliche Schäden hinterlassen. Zerstörte Wege und Wiesen – der Stadtpark sei „wie verwüstet“.

Weiter gesperrt: Ahlens Stadtpark. Foto: Ulrich Gösmann

Friedrichs Sorgen gehen weiter. Der Stadtpark solle Gesundheitspark werden. Entsprechende Pläne gebe es bereits, aus denen ersichtlich sei, dass eine Radrennstrecke eingerichtet und der Park mehr oder weniger plattgemacht werde. Besonders falle ihm die neue Wersebrücke auf, die nur dazu diene, Radlern das Um-die-Ecke-Fahren auf den vorhandenen Brücken zu ersparen. Dr. Gotthard Friedrichs Wunsch, der sich mit vielen Krankenhauspatienten decke: den Park so erhalten, wie er war. Als Ort der Ruhe und Erholung. In der Umsetzung heiße das: Für jeden gefällten Baum einen neuen pflanzen – und zusätzliches Buschgrün.

„ Tatsache ist, dass dem Stadtpark über die Jahrzehnte das Profil abhanden gekommen ist. Tatsache ist, dass dem Stadtpark über die Jahrzehnte das Profil abhanden gekommen ist. “ Frank Merschhaus (Stadtsprecher)

Mit der Ruhe ist es nicht mehr lange hin. Die Stadt Ahlen sieht das Ende der Aufräumarbeiten in Sicht und kündigt eine Freigabe zum kommenden Wochenende an. Sorgen des Anwohners entkräftet Stadtsprecher Frank Merschhaus : „Tatsache ist, dass dem Stadtpark über die Jahrzehnte das Profil abhanden gekommen ist. Das ist schon im Rahmen der Bewerbung zur LaGa 2011 erkannt und formuliert worden. Seinerzeit stand der Vorschlag im Raum, den Stadtpark zu einem sogenannten Gesundheitspark umzubauen. Ob das heute noch ein tragfähiges Konzept ist, bleibt dahingestellt.“

Totes Geäst – noch immer in den Baumkronen. Und noch immer eine Gefahr. Foto: Ulrich Gösmann

Die Notwendigkeit, den Stadtpark auch landschaftsgärtnerisch aufzuwerten, sei jedenfalls unbestritten. Allerdings gebe es dafür zurzeit keine Planungen. Diese müssten jedoch Rücksicht auf die geschichtliche Entwicklung des Parks nehmen und sehr behutsam umgesetzt werden. Merschhaus: „Schaut man sich Motive aus früheren Zeiten an, dann fällt auf, dass mehr Sonne und Luft den Park durchströmten.“ Nach Beseitigung der Organschäden würde nun Rasen nachgesät und müssten Unebenheiten flächig geglättet werden. Der Boden sei sehr nass und matschig, so dass es nicht ganz einfach gewesen sei, mit Großgerät hineinzufahren. „Das Gröbste ist aber mittlerweile abtransportiert, im Laufe der Woche folgen die Restarbeiten, so dass zum Wochenende mit der Freigabe für Fußgänger zu rechnen ist“, so der Stadtsprecher.

Der Kitzig-Brunnen: Einst von Bäumen umschlossen. Jetzt liegt er komplett frei. Foto: Ulrich Gösmann

Den Stadtpark hatte es am 18. Januar am stärksten getroffen. Allein hier mussten zehn Großbäume (darunter Ahorne) und 30 kleinere Bäume (überwiegend Nadelhölzer) entfernt werden.