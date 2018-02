Ein unbekannter Fahrzeugführer bedrohte am Montag zwei Fußgänger, die die Straße Kleiwellenfeld im gleichnamigen Gewerbegebiet überquerten.

Der Fahrer eines VW Golf wartete zunächst auf einer Linksabbiegerspur vor der auf Rot stehenden Ampel. Dann – so die Polizei – wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über das Gelände einer Tankstelle. Anschließend fuhr er wieder auf die Straße in Richtung Bunsenstraße. Hierbei hielt er mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit auf die beiden Fußgänger zu, die die Straße bereits zur Hälfte überquert hatten. Die beiden 18-Jährigen mussten zur Seite springen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dann stieg der Fahrzeugführer aus, um die Passanten zu beleidigen und zu bedrohen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Morgenbruch.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei leitete gegen den noch Unbekannten ein Strafverfahren wegen seines rücksichtslosen Verhaltens ein.