Im Hinblick auf Bauabsichten der Kirchengemeinde St. Georg hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger der Interessengemeinschaft „Quartier Paul-Gerhardt-Straße und Nachbarschaft“ ein rechtssicheres und transparentes Verfahren zugesichert. Für die Interessengemeinschaft überreichten Gudula Köttendorf, Dr. Alexander Fölling und Ulrich Schwar 220 Unterschriften an den Bürgermeister, mit denen Anlieger die Stadt Ahlen auffordern, „jedweden Bebauungsvorhaben eine endgültige Absage zu erteilen“.

Die syrisch-orthodoxe Gemeinde beabsichtigt, auf dem zurzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstück an der Beckumer Straße ein Gemeindezentrum zu errichten. Die Fläche befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Paul-Gerhardt-Kirche. Nach Ansicht der unterschreibenden Nachbarschaft soll das in Frage stehende Grundstück „weiterhin als notwendige Abstandsfläche zwischen unserem Wohngebiet und dem Industriegebiet Ost dienen“. Ebenso sei den Unterzeichnern der Erhalt des Osterfeuers, das neben der Paul-Gerhardt-Kirche stattfindet, ein wichtiges Anliegen.

Bürgermeister Berger garantierte im Gespräch mit den Interessenvertretern, dass die gesetzlich vorgeschriebene Anwohnerbeteiligung frühestmöglich durchgeführt wird. Voraussetzung hierfür sei, dass der Rat der Stadt Ahlen Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans und für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan fasst. Verständnis habe er für das Engagement der Anwohnerschaft, die schon vor Beginn des förmlichen Verfahrens ihre Belange formuliere. Über die weiteren Schritte werde die Verwaltung mit der IG im Gespräch bleiben, sobald die Öffentlichkeit beteiligt ist.