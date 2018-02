Kino mal ganz anders gab es am Dienstag im „Cinema Ahlen“. Dort hatte nämlich der kleine Rabe Socke seinen Liveauftritt. Live im Sinne des Wortes, denn Toni Barber aus Köln ließ die Puppen lebendig werden.

Rabe Socke war mit seinen Freunden vom Rhein an die Werse gekommen, um den Kindern einen spaßigen Nachmittag zu bereiten. Gut 100 Mädchen und Jungen – meist mit Müttern oder Omas – waren gekommen, um zu erleben, wie der freche Vogel Verwirrung stiftete. Und das tat er sehr gründlich. Eigentlich sollte er für das Kaffeetrinken von Frau Dachs mit ihrer Freundin Frau Eule Tassen, Kerzen, Tischtücher und Servietten holen. Doch leider kamen dem guten Vorsatz allerlei ablenkende Vergnügungen in den Weg. So mussten Frau Dachs und Frau Eule ziemlich lange auf die nötigen Sachen für die Kaffeetafel warten. Doch mit Hilfe seiner Freunde gelang es Socke schließlich doch noch, das Gewünschte knapp, aber rechtzeitig anzuliefern.

„Wir kommen sehr gern hierhin“, betonte Toni Barber, Puppenspieler schon in der dritten Generation. Ein Kino als Spielort sei für ihn zwar schon außergewöhnlich, doch sehr angenehm. „Wir kommen auch sehr gut mit der Leitung des Hauses aus und fühlen uns hier sehr willkommen.“